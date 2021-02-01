https://ria.ru/20210201/sovbez-1595585769.html

Совбез ООН во вторник обсудит ситуацию в Мьянме

Совбез ООН во вторник обсудит ситуацию в Мьянме

СБ ООН проведет заседание по ситуации в Мьянме во вторник, завила на пресс-конференции постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:15

2021-02-01T21:15

2021-02-01T21:21

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

великобритания

оон

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

совет безопасности оон

мьянма

в мире

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ООН, 1 фев – РИА Новости. СБ ООН проведет заседание по ситуации в Мьянме во вторник, завила на пресс-конференции постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.Великобритания председательствует в СБ ООН в феврале.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595556107.html

https://ria.ru/20210201/bayden-1595585038.html

великобритания

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, великобритания, оон, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, совет безопасности оон, мьянма, в мире