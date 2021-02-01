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Совбез ООН во вторник обсудит ситуацию в Мьянме
Совбез ООН во вторник обсудит ситуацию в Мьянме
СБ ООН проведет заседание по ситуации в Мьянме во вторник, завила на пресс-конференции постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:15
2021-02-01T21:21
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
великобритания
оон
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
совет безопасности оон
мьянма
в мире
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ООН, 1 фев – РИА Новости. СБ ООН проведет заседание по ситуации в Мьянме во вторник, завила на пресс-конференции постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.Великобритания председательствует в СБ ООН в феврале.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.
https://ria.ru/20210201/myanma-1595556107.html
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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, великобритания, оон, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, совет безопасности оон, мьянма, в мире

Совбез ООН во вторник обсудит ситуацию в Мьянме

21:15 01.02.2021 (обновлено: 21:21 01.02.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 1 фев – РИА Новости. СБ ООН проведет заседание по ситуации в Мьянме во вторник, завила на пресс-конференции постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Великобритания председательствует в СБ ООН в феврале.

"Изначально мы планировали обсудить Мьянму на неделе. Однако, учитывая ситуацию, мы договорились, что перенесем обсуждение на завтра", - сказала Вудворд.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
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В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.
Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.
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Национальная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиВеликобританияООНСитуация в Мьянме после задержания руководителей страныСовет Безопасности ООНМьянмаВ мире
 
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