Медведев рассказал о работе в Совбезе
12:05 01.02.2021 (обновлено: 12:17 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дмитрий Медведев, который чуть более года назад, оставив пост премьера, был назначен на должность зампредседателя Совбеза РФ, заявил, что ничего принципиально нового в работе у него не появилось, но и задач меньше не стало.
Кабинет министров во главе с Медведевым 15 января 2020 года объявил, что уходит в отставку. 16 января по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. Медведева Путин назначил заместителем председателя Совета безопасности.
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В интервью российским СМИ Медведев отметил, что прошедший год был для него особенным, поскольку он стал заниматься другим направлением.
"Не могу сказать, что они для меня совсем новые, поскольку я этими проблемами занимался на других должностях. Я так или иначе с ними был связан, когда руководил администрацией президента, и, конечно, я этими проблемами занимался и как председатель Совета безопасности, то есть как президент страны. Поэтому ничего существенно такого принципиального, чего бы я в этом плане не знал, конечно, в моих обязанностях не появилось. Но задач от этого меньше не стало", - сказал Медведев.