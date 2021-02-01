https://ria.ru/20210201/sovbez-1595473956.html

Медведев рассказал о работе в Совбезе

Медведев рассказал о работе в Совбезе

Дмитрий Медведев, который чуть более года назад, оставив пост премьера, был назначен на должность зампредседателя Совбеза РФ, заявил, что ничего принципиально... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:05

2021-02-01T12:05

2021-02-01T12:17

большое интервью дмитрия медведева

михаил мишустин

дмитрий медведев

госдума рф

совет безопасности рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Дмитрий Медведев, который чуть более года назад, оставив пост премьера, был назначен на должность зампредседателя Совбеза РФ, заявил, что ничего принципиально нового в работе у него не появилось, но и задач меньше не стало.Кабинет министров во главе с Медведевым 15 января 2020 года объявил, что уходит в отставку. 16 января по представлению главы государства Госдума утвердила Михаила Мишустина новым премьер-министром, после этого Путин подписал указ о назначении его председателем правительства. Медведева Путин назначил заместителем председателя Совета безопасности.В интервью российским СМИ Медведев отметил, что прошедший год был для него особенным, поскольку он стал заниматься другим направлением.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20201228/ukaz-1591302257.html

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2021

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Дмитрий Медведев: "Совбез занимается просчетом рисков и реакцией на угрозы" Большое интервью Дмитрия Медведева СМИ 2021-02-01T12:05 true PT9M35S

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большое интервью дмитрия медведева, михаил мишустин, дмитрий медведев, госдума рф, совет безопасности рф, владимир путин, политика