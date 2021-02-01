Медведев предложил ответ на враждебные действия соцсетей в адрес России
07:05 01.02.2021 (обновлено: 12:50 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские законы в сфере регулирования соцсетей пока вполне достаточны, приостановка их работы при недружественных действиях в отношении РФ – очень жесткий шаг, замедление трафика может стать действенной мерой, но не хотелось бы до этого доводить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ, говоря о случаях блокировки аккаунтов в западных соцсетях, зампред СБ РФ заявил, что необходимо договариваться о правилах в этой сфере, иначе рано или поздно это создаст серьёзное напряжение.
"Мне кажется, что они (правила) пока вполне достаточные, если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них", - сказал Медведев на просьбу уточнить, достаточны ли существующие в этой сфере законы или России нужно принимать дополнительные меры помимо мировых правил регулирования.
В этом контексте он упомянул о деятельности, которую в этой части ведёт Роскомнадзор, а также о консультациях с МИДом.
"Есть Генпрокуратура, которая в определённый период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы. Но приостановка – это очень жёстко, радикально, а замедление трафика – это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, об этом сейчас думают и в других странах", - заявил Медведев.