Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/sotsseti-1595427497.html
Медведев предложил ответ на враждебные действия соцсетей в адрес России
Медведев предложил ответ на враждебные действия соцсетей в адрес России
Российские законы в сфере регулирования соцсетей пока вполне достаточны, приостановка их работы при недружественных действиях в отношении РФ – очень жесткий... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:05
2021-02-01T12:50
россия
дмитрий медведев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595418116_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f21500afdb2cddf13b34a676a2cfd81b.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские законы в сфере регулирования соцсетей пока вполне достаточны, приостановка их работы при недружественных действиях в отношении РФ – очень жесткий шаг, замедление трафика может стать действенной мерой, но не хотелось бы до этого доводить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В интервью российским СМИ, говоря о случаях блокировки аккаунтов в западных соцсетях, зампред СБ РФ заявил, что необходимо договариваться о правилах в этой сфере, иначе рано или поздно это создаст серьёзное напряжение.В этом контексте он упомянул о деятельности, которую в этой части ведёт Роскомнадзор, а также о консультациях с МИДом."Есть Генпрокуратура, которая в определённый период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы. Но приостановка – это очень жёстко, радикально, а замедление трафика – это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, об этом сейчас думают и в других странах", - заявил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210201/feyki-1595419197.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Дмитрий Медведев: "Никому не хочется, чтобы их отрезали от социальных сетей, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций".
Большое интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ, о социальных сетях
2021-02-01T07:05
true
PT12M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595418116_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_dc12cd3a671720658e70260924e5bc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, москва

Медведев предложил ответ на враждебные действия соцсетей в адрес России

07:05 01.02.2021 (обновлено: 12:50 01.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские законы в сфере регулирования соцсетей пока вполне достаточны, приостановка их работы при недружественных действиях в отношении РФ – очень жесткий шаг, замедление трафика может стать действенной мерой, но не хотелось бы до этого доводить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ, говоря о случаях блокировки аккаунтов в западных соцсетях, зампред СБ РФ заявил, что необходимо договариваться о правилах в этой сфере, иначе рано или поздно это создаст серьёзное напряжение.
"Мне кажется, что они (правила) пока вполне достаточные, если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них", - сказал Медведев на просьбу уточнить, достаточны ли существующие в этой сфере законы или России нужно принимать дополнительные меры помимо мировых правил регулирования.
В этом контексте он упомянул о деятельности, которую в этой части ведёт Роскомнадзор, а также о консультациях с МИДом.
"Есть Генпрокуратура, которая в определённый период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы. Но приостановка – это очень жёстко, радикально, а замедление трафика – это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, об этом сейчас думают и в других странах", - заявил Медведев.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 00:14
Соцсети в России обязали блокировать контент с матом
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
РоссияДмитрий МедведевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния