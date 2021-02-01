https://ria.ru/20210201/sotsseti-1595427497.html

Медведев предложил ответ на враждебные действия соцсетей в адрес России

Медведев предложил ответ на враждебные действия соцсетей в адрес России

Российские законы в сфере регулирования соцсетей пока вполне достаточны, приостановка их работы при недружественных действиях в отношении РФ – очень жесткий... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:05

2021-02-01T07:05

2021-02-01T12:50

россия

дмитрий медведев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

москва

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Российские законы в сфере регулирования соцсетей пока вполне достаточны, приостановка их работы при недружественных действиях в отношении РФ – очень жесткий шаг, замедление трафика может стать действенной мерой, но не хотелось бы до этого доводить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В интервью российским СМИ, говоря о случаях блокировки аккаунтов в западных соцсетях, зампред СБ РФ заявил, что необходимо договариваться о правилах в этой сфере, иначе рано или поздно это создаст серьёзное напряжение.В этом контексте он упомянул о деятельности, которую в этой части ведёт Роскомнадзор, а также о консультациях с МИДом."Есть Генпрокуратура, которая в определённый период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы. Но приостановка – это очень жёстко, радикально, а замедление трафика – это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и я уверен, об этом сейчас думают и в других странах", - заявил Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/feyki-1595419197.html

россия

москва

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Дмитрий Медведев: "Никому не хочется, чтобы их отрезали от социальных сетей, чтобы ими манипулировали представители крупных корпораций". Большое интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ, о социальных сетях 2021-02-01T07:05 true PT12M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, москва