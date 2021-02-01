https://ria.ru/20210201/solntse-1595507478.html

Синоптик спрогнозировал повышение числа солнечных дней в Москве

Синоптик спрогнозировал повышение числа солнечных дней в Москве

Количество солнечных дней в феврале в Москве может в несколько раз превысить норму из-за аномальных морозов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:18

2021-02-01T14:18

2021-02-01T14:18

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество солнечных дней в феврале в Москве может в несколько раз превысить норму из-за аномальных морозов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас по климату в феврале обычно не больше двух ясных дней в среднем. В этом месяце, я думаю, что их будет больше. По крайней мере сегодняшний день у нас солнечный, завтра тоже будет солнце, и дальше солнце будет тоже периодически показываться в связи с Арктическими вторжениями и 20-градусными морозами. Это будет придавать мощи Скандинавскому антициклону, который постоянно будет в тылу подпирать Среднерусскую равнину своим гребнем, соответственно это дает основание считать, что количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем это должно быть по климату в феврале", - рассказал Тишковец.Он добавил, что на фоне аномальных морозов высокий фон атмосферного давления будет рвать облака и количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем положено по норме.

https://realty.ria.ru/20201203/goroda-1587454845.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество