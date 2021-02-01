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Синоптик спрогнозировал повышение числа солнечных дней в Москве
Синоптик спрогнозировал повышение числа солнечных дней в Москве
Количество солнечных дней в феврале в Москве может в несколько раз превысить норму из-за аномальных морозов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:18
2021-02-01T14:18
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество солнечных дней в феврале в Москве может в несколько раз превысить норму из-за аномальных морозов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас по климату в феврале обычно не больше двух ясных дней в среднем. В этом месяце, я думаю, что их будет больше. По крайней мере сегодняшний день у нас солнечный, завтра тоже будет солнце, и дальше солнце будет тоже периодически показываться в связи с Арктическими вторжениями и 20-градусными морозами. Это будет придавать мощи Скандинавскому антициклону, который постоянно будет в тылу подпирать Среднерусскую равнину своим гребнем, соответственно это дает основание считать, что количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем это должно быть по климату в феврале", - рассказал Тишковец.Он добавил, что на фоне аномальных морозов высокий фон атмосферного давления будет рвать облака и количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем положено по норме.
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Синоптик спрогнозировал повышение числа солнечных дней в Москве

14:18 01.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновПосетители парка "Зарядье" в Москве
Посетители парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество солнечных дней в феврале в Москве может в несколько раз превысить норму из-за аномальных морозов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У нас по климату в феврале обычно не больше двух ясных дней в среднем. В этом месяце, я думаю, что их будет больше. По крайней мере сегодняшний день у нас солнечный, завтра тоже будет солнце, и дальше солнце будет тоже периодически показываться в связи с Арктическими вторжениями и 20-градусными морозами. Это будет придавать мощи Скандинавскому антициклону, который постоянно будет в тылу подпирать Среднерусскую равнину своим гребнем, соответственно это дает основание считать, что количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем это должно быть по климату в феврале", - рассказал Тишковец.
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Он добавил, что на фоне аномальных морозов высокий фон атмосферного давления будет рвать облака и количество солнечных дней будет в несколько раз больше, чем положено по норме.
 
Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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