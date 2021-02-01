https://ria.ru/20210201/sochi-1595471575.html
Между Красной Поляной и Лагонаки запустят туристический вертолет
Между Красной Поляной и Лагонаки запустят туристический вертолет
Новый туристический маршрут соединит Сочи и Адыгею, отдыхая на горнолыжных курортах Красной Поляны, туристы смогут также познакомиться с природой соседней... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:01
2021-02-01T12:01
2021-02-01T12:01
кавказский заповедник
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сочи
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СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Новый туристический маршрут соединит Сочи и Адыгею, отдыхая на горнолыжных курортах Красной Поляны, туристы смогут также познакомиться с природой соседней республики, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника."Мы объединили познавательный и эмоциональный компонент: во время полета можно не только любоваться потрясающими видами заповедника, но и узнать много интересного из нашей истории и жизни территории. Своими глазами убедиться в многообразии наших ландшафтов. Наверняка этот маршрут быстро обретет своих почитателей", — отметил директор заповедника Сергей Шевелев.Маршрут "Красная Поляна" — "Лагонаки" займет от двух до пяти часов. Соответствующее соглашение уже заключено с лицензированной авиакомпанией. Сопровождать туристов будет гид. Рассчитана и траектория полета: она не будет нарушать покой животных, при этом гости смогут отчетливо разглядеть живописные панорамы Кавказских гор.Помимо экскурсии с воздуха, для отдыхающих разработана программа и на земле. Участники смогут совершить прогулку пешком, на беговых лыжах, снегоступах, прокатиться на собачьих упряжках или снегоходах. Обратный маршрут в Красную Поляну займет 20 минут.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
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кавказский заповедник, республика адыгея, курорт, туризм, красная поляна, новости - туризм, сочи, отдых
СОЧИ, 1 фев — РИА Новости. Новый туристический маршрут соединит Сочи и Адыгею, отдыхая на горнолыжных курортах Красной Поляны, туристы смогут также познакомиться с природой соседней республики, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.
"Мы объединили познавательный и эмоциональный компонент: во время полета можно не только любоваться потрясающими видами заповедника, но и узнать много интересного из нашей истории и жизни территории. Своими глазами убедиться в многообразии наших ландшафтов. Наверняка этот маршрут быстро обретет своих почитателей", — отметил директор заповедника Сергей Шевелев.
Маршрут "Красная Поляна" — "Лагонаки" займет от двух до пяти часов. Соответствующее соглашение уже заключено с лицензированной авиакомпанией. Сопровождать туристов будет гид. Рассчитана и траектория полета: она не будет нарушать покой животных, при этом гости смогут отчетливо разглядеть живописные панорамы Кавказских гор.
Помимо экскурсии с воздуха, для отдыхающих разработана программа и на земле. Участники смогут совершить прогулку пешком, на беговых лыжах, снегоступах, прокатиться на собачьих упряжках или снегоходах. Обратный маршрут в Красную Поляну займет 20 минут.