https://ria.ru/20210201/set-1595463127.html

Эксперт оценил возможность отключения России от глобальной сети

Эксперт оценил возможность отключения России от глобальной сети

Возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины, существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами, заявил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:26

2021-02-01T11:26

2021-02-01T11:26

россия

денис кусков

дмитрий медведев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины, существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.В понедельник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ сообщил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть. Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.Эксперт отметил, что Россия сейчас находится в условиях политической и экономической нестабильности, в условиях санкций.В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

https://ria.ru/20190228/1551448896.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис кусков, дмитрий медведев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, технологии