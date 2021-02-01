Эксперт оценил возможность отключения России от глобальной сети
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины, существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В понедельник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ сообщил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть. Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.
"Существует такая возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины... Для этого есть программа в России - суверенный интернет. По большому счету, мы окажемся в изоляции, но, при этом все равно будем пользоваться той частью сети интернет, а именно рунетом, где мы сможем пользоваться отечественными ресурсами, проверять электронную почту, смотреть контент и многое другое. Да конечно, это будет не в полной мере, что есть сейчас, но все-таки мы не останемся на пустом месте", - сказал Кусков.
Эксперт отметил, что Россия сейчас находится в условиях политической и экономической нестабильности, в условиях санкций.
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"По большому счету, можно будет воспринимать это, как дополнительные санкции, причем не единственные, поскольку существует ещё масса других вариантов развития событий", - добавил он.
В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.