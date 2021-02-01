Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/set-1595463127.html
Эксперт оценил возможность отключения России от глобальной сети
Эксперт оценил возможность отключения России от глобальной сети
Возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины, существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами, заявил... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:26
2021-02-01T11:26
россия
денис кусков
дмитрий медведев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
владимир путин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147989/31/1479893110_0:543:4588:3124_1920x0_80_0_0_5f17231b9774a50cd91727443377e930.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины, существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.В понедельник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ сообщил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть. Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.Эксперт отметил, что Россия сейчас находится в условиях политической и экономической нестабильности, в условиях санкций.В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
https://ria.ru/20190228/1551448896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147989/31/1479893110_0:113:4588:3554_1920x0_80_0_0_36a82339d1480b29bc0edb5ec5a70a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис кусков, дмитрий медведев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), владимир путин, технологии

Эксперт оценил возможность отключения России от глобальной сети

11:26 01.02.2021
 
© Fotolia / VictoriaГлобальная сеть
Глобальная сеть - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Fotolia / Victoria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины, существует, но в этом случае можно будет пользоваться рунетом и отечественными ресурсами, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
В понедельник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ сообщил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть. Замглавы Совбеза напомнил, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.
"Существует такая возможность, что Россию могут отключить от всемирной паутины... Для этого есть программа в России - суверенный интернет. По большому счету, мы окажемся в изоляции, но, при этом все равно будем пользоваться той частью сети интернет, а именно рунетом, где мы сможем пользоваться отечественными ресурсами, проверять электронную почту, смотреть контент и многое другое. Да конечно, это будет не в полной мере, что есть сейчас, но все-таки мы не останемся на пустом месте", - сказал Кусков.
Эксперт отметил, что Россия сейчас находится в условиях политической и экономической нестабильности, в условиях санкций.
Кратеры и предположительная глобальная сеть подземных резервуаров влаги, объединяющая их - РИА Новости, 1920, 28.02.2019
28 февраля 2019, 15:54Наука
Астрономы нашли следы "глобальной водной сети" на Марсе
"По большому счету, можно будет воспринимать это, как дополнительные санкции, причем не единственные, поскольку существует ещё масса других вариантов развития событий", - добавил он.
В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
 
РоссияДенис КусковДмитрий МедведевФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Владимир ПутинТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния