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Вторая россиянка с пересаженным сердцем родила ребенка
Вторая россиянка с пересаженным сердцем родила ребенка
Женщина с пересаженным сердцем родила девочку в роддоме больницы № 52 в Москве, это второй подобный случай в России, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:31
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Женщина с пересаженным сердцем родила девочку в роддоме больницы № 52 в Москве, это второй подобный случай в России, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что в 2015 году женщине провели операцию по прямой трансплантации сердца, а в 2020 году у женщины наступила первая беременность. С ранних сроков беременности врачи-трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки препаратов, необходимых для нормального функционирования пересаженного органа с минимальным риском для развивающегося плода. В целом беременность протекала гладко. На сроке 35-36 недель женщина перешла под наблюдение специалистов Городской клинической больницы № 52. Был собран консилиум в составе ведущих специалистов больницы № 52 и Центра имени Шумакова — врачи приняли решение о том, что родоразрешение будет проведено на 38-й неделе беременности методом кесарева сечения с эпидуральной анестезией."В состав операционной бригады вошли врачи акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, анестезиологи родильного дома, больницы № 52 и Центра имени Шумакова. Операция прошла успешно — 26 января в 10:07 родилась доношенная девочка с массой тела 3450 граммов и ростом 52 сантиметра с хорошей оценкой по шкале Апгар. После родоразрешения мама и малышка чувствовали себя хорошо, после операции они не разлучались и восстанавливались в палате совместного пребывания. Врачи контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов как в крови матери, так и у ребенка, а также показатели клинического и биохимического анализов крови для оценки иммунного статуса и корректировки терапии. Кроме того, врачи постоянно проводили эхокардиографию для оценки функции сердца", — добавляется в сообщении.Сообщается, что мировой опыт ведения беременности у пациенток с трансплантированным сердцем и сердечно-легочным комплексом весьма ограничен. Такие случаи в России единичны, а во всем мире отмечено всего 92 случая успешного завершения родов.
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москва, общество

Вторая россиянка с пересаженным сердцем родила ребенка

10:31 01.02.2021 (обновлено: 12:07 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Женщина с пересаженным сердцем родила девочку в роддоме больницы № 52 в Москве, это второй подобный случай в России, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"В родильном доме Городской клинической больницы № 52 29-летняя женщина стала мамой после перенесенной операции по трансплантации сердца. Это второй в России случай рождения ребенка женщиной с пересаженным сердцем. Еще недавно материнство в таких случаях считалось невозможным, однако благодаря современной медицине и работе мультидисциплинарной команды врачей пациентка смогла выносить и родить здоровую малышку", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году женщине провели операцию по прямой трансплантации сердца, а в 2020 году у женщины наступила первая беременность. С ранних сроков беременности врачи-трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки препаратов, необходимых для нормального функционирования пересаженного органа с минимальным риском для развивающегося плода. В целом беременность протекала гладко. На сроке 35-36 недель женщина перешла под наблюдение специалистов Городской клинической больницы № 52. Был собран консилиум в составе ведущих специалистов больницы № 52 и Центра имени Шумакова — врачи приняли решение о том, что родоразрешение будет проведено на 38-й неделе беременности методом кесарева сечения с эпидуральной анестезией.
"В состав операционной бригады вошли врачи акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, анестезиологи родильного дома, больницы № 52 и Центра имени Шумакова. Операция прошла успешно — 26 января в 10:07 родилась доношенная девочка с массой тела 3450 граммов и ростом 52 сантиметра с хорошей оценкой по шкале Апгар. После родоразрешения мама и малышка чувствовали себя хорошо, после операции они не разлучались и восстанавливались в палате совместного пребывания. Врачи контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов как в крови матери, так и у ребенка, а также показатели клинического и биохимического анализов крови для оценки иммунного статуса и корректировки терапии. Кроме того, врачи постоянно проводили эхокардиографию для оценки функции сердца", — добавляется в сообщении.
Сообщается, что мировой опыт ведения беременности у пациенток с трансплантированным сердцем и сердечно-легочным комплексом весьма ограничен. Такие случаи в России единичны, а во всем мире отмечено всего 92 случая успешного завершения родов.
Анна Субботкина - РИА Новости, 1920, 05.02.2020
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