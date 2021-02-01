https://ria.ru/20210201/serdtse-1595451634.html

Вторая россиянка с пересаженным сердцем родила ребенка

Вторая россиянка с пересаженным сердцем родила ребенка

Женщина с пересаженным сердцем родила девочку в роддоме больницы № 52 в Москве, это второй подобный случай в России, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:31

2021-02-01T10:31

2021-02-01T12:07

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Женщина с пересаженным сердцем родила девочку в роддоме больницы № 52 в Москве, это второй подобный случай в России, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что в 2015 году женщине провели операцию по прямой трансплантации сердца, а в 2020 году у женщины наступила первая беременность. С ранних сроков беременности врачи-трансплантологи пересмотрели спектр иммуносупрессивных препаратов, подобрали схемы и дозировки препаратов, необходимых для нормального функционирования пересаженного органа с минимальным риском для развивающегося плода. В целом беременность протекала гладко. На сроке 35-36 недель женщина перешла под наблюдение специалистов Городской клинической больницы № 52. Был собран консилиум в составе ведущих специалистов больницы № 52 и Центра имени Шумакова — врачи приняли решение о том, что родоразрешение будет проведено на 38-й неделе беременности методом кесарева сечения с эпидуральной анестезией."В состав операционной бригады вошли врачи акушеры-гинекологи, кардиологи, неонатологи, анестезиологи родильного дома, больницы № 52 и Центра имени Шумакова. Операция прошла успешно — 26 января в 10:07 родилась доношенная девочка с массой тела 3450 граммов и ростом 52 сантиметра с хорошей оценкой по шкале Апгар. После родоразрешения мама и малышка чувствовали себя хорошо, после операции они не разлучались и восстанавливались в палате совместного пребывания. Врачи контролировали концентрацию иммуносупрессивных препаратов как в крови матери, так и у ребенка, а также показатели клинического и биохимического анализов крови для оценки иммунного статуса и корректировки терапии. Кроме того, врачи постоянно проводили эхокардиографию для оценки функции сердца", — добавляется в сообщении.Сообщается, что мировой опыт ведения беременности у пациенток с трансплантированным сердцем и сердечно-легочным комплексом весьма ограничен. Такие случаи в России единичны, а во всем мире отмечено всего 92 случая успешного завершения родов.

https://ria.ru/20200205/1563968600.html

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