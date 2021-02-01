https://ria.ru/20210201/senat-1595448346.html

Со времен Обамы отношение сената к России не изменилось, считает Медведев

Со времен Обамы отношение сената к России не изменилось, считает Медведев

Отношение сената США к России со времен президентства Барака Обамы особо не изменилось, оттуда постоянно идут "идиотские запретительные инициативы", заявил... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:17

2021-02-01T10:17

2021-02-01T12:24

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

барак обама

сша

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Отношение сената США к России со времен президентства Барака Обамы особо не изменилось, оттуда постоянно идут "идиотские запретительные инициативы", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он вспомнил, как во время одного из его визитов в Вашингтон бывший президент США Барак Обама не пошел вместе с ним сенат."Он испугался сам туда идти, он мне откровенно сказал: "Слушай, я с тобой туда не пойду по двум причинам (я помню, мы в машине ехали): первая – у нас в сенате не любят русских, и у нас в сенате не любят Обаму". Я говорю: "Ну хорошо, иди тогда занимайся своими делами". А я поехал и встречался там со всеми их стариками, включая тех самых "динозавров", некоторых уже и нет, но, тем не менее, мы спокойно поговорили в течение часа, каждый остался, наверное, при своём мнении", - рассказал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/blm-1595448172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, барак обама, сша, политика