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Со времен Обамы отношение сената к России не изменилось, считает Медведев
Со времен Обамы отношение сената к России не изменилось, считает Медведев
Отношение сената США к России со времен президентства Барака Обамы особо не изменилось, оттуда постоянно идут "идиотские запретительные инициативы", заявил... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:17
2021-02-01T12:24
большое интервью дмитрия медведева
дмитрий медведев
барак обама
сша
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Отношение сената США к России со времен президентства Барака Обамы особо не изменилось, оттуда постоянно идут "идиотские запретительные инициативы", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он вспомнил, как во время одного из его визитов в Вашингтон бывший президент США Барак Обама не пошел вместе с ним сенат."Он испугался сам туда идти, он мне откровенно сказал: "Слушай, я с тобой туда не пойду по двум причинам (я помню, мы в машине ехали): первая – у нас в сенате не любят русских, и у нас в сенате не любят Обаму". Я говорю: "Ну хорошо, иди тогда занимайся своими делами". А я поехал и встречался там со всеми их стариками, включая тех самых "динозавров", некоторых уже и нет, но, тем не менее, мы спокойно поговорили в течение часа, каждый остался, наверное, при своём мнении", - рассказал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, барак обама, сша, политика

Со времен Обамы отношение сената к России не изменилось, считает Медведев

10:17 01.02.2021 (обновлено: 12:24 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Отношение сената США к России со времен президентства Барака Обамы особо не изменилось, оттуда постоянно идут "идиотские запретительные инициативы", заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мне трудно сказать в отношении моего бывшего коллеги Барака Обамы, насколько его любят в сенате, хотя демократы сейчас получили большинство – наверное, сейчас любят больше. Но что касается отношения к нашей стране, я думаю, что оно приблизительно такое же. Недаром оттуда постоянно идут всякие идиотские инициативы запретительные, законы всякие создаются, страшилки разные вывешиваются", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Он вспомнил, как во время одного из его визитов в Вашингтон бывший президент США Барак Обама не пошел вместе с ним сенат.
"Он испугался сам туда идти, он мне откровенно сказал: "Слушай, я с тобой туда не пойду по двум причинам (я помню, мы в машине ехали): первая – у нас в сенате не любят русских, и у нас в сенате не любят Обаму". Я говорю: "Ну хорошо, иди тогда занимайся своими делами". А я поехал и встречался там со всеми их стариками, включая тех самых "динозавров", некоторых уже и нет, но, тем не менее, мы спокойно поговорили в течение часа, каждый остался, наверное, при своём мнении", - рассказал Медведев.
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Большое интервью Дмитрия МедведеваДмитрий МедведевБарак ОбамаСШАПолитика
 
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