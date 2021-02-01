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В Париже Сена вышла из берегов
В Париже Сена вышла из берегов
Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:59
2021-02-01T17:32
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париж
в мире
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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты, передает корреспондент РИА Новости.По сообщению мэрии Парижа, в понедельник уровень воды в Сене поднялся до порядка 4 метров. Прогнозируется повышения уровня воды и в последующие дни.В целях безопасности несколько зон сейчас перекрыты. Это касается зоны в районе моста Bir-Hakeim, участка недалеко от сада Тюильри, Лебединого острова.В январе 2018 года уровень воды в Сене поднимался до 5,88 метра, а во время наводнения в январе 1910 года - 8,62 метра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/parizh-1594449907.html
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Деревья и набережные в Париже затоплены наводнением
В Париже разлились берега Сены, набережные затоплены наводнением.
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франция, париж, в мире

В Париже Сена вышла из берегов

16:59 01.02.2021 (обновлено: 17:32 01.02.2021)
 
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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Уровень воды в реке Сене в Париже повысился в последние несколько дней из-за дождей, в связи с этим ряд набережных, в том числе недалеко от Лувра, закрыты, передает корреспондент РИА Новости.
По сообщению мэрии Парижа, в понедельник уровень воды в Сене поднялся до порядка 4 метров. Прогнозируется повышения уровня воды и в последующие дни.
В целях безопасности несколько зон сейчас перекрыты. Это касается зоны в районе моста Bir-Hakeim, участка недалеко от сада Тюильри, Лебединого острова.
"Служба прогнозирования наводнений повысила рейтинг метеоопасности до желтого для Парижа. Этот уровень соответствует риску наводнения или быстрого подъема уровня воды, который не причиняет значительного ущерба, но требует особой бдительности", - говорится в сообщении мэрии французской столицы.
В январе 2018 года уровень воды в Сене поднимался до 5,88 метра, а во время наводнения в январе 1910 года - 8,62 метра.
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