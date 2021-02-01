https://ria.ru/20210201/selo-1595442233.html

В Красноярском крае пожарные спасли село от замерзания

В Красноярском крае пожарные спасли село от замерзания

Пожарные Саянского района Красноярского края спасли село Межово от замерзания, предотвратив нарушение водоснабжения котельной и, соответственно, подачи тепла к... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:44

2021-02-01T09:44

2021-02-01T12:01

хорошие новости

красноярский край

саянский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Пожарные Саянского района Красноярского края спасли село Межово от замерзания, предотвратив нарушение водоснабжения котельной и, соответственно, подачи тепла к социально значимым объектам населенного пункта, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.В ведомстве пояснили, что ситуация была критической, так как под угрозой замерзания оказались все социальные объекты — администрация сельсовета, начальная и средняя школы, фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека и почта. Пожарные в течение 12 часов осуществляли промывку водонапорной башни и подвоз воды в котельную. Вечером водоснабжение поселка было полностью восстановлено.В поселке Межово проживает около тысячи человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/pogoda-1595362160.html

красноярский край

саянский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, саянский район, происшествия