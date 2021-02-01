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В Красноярском крае пожарные спасли село от замерзания
В Красноярском крае пожарные спасли село от замерзания
Пожарные Саянского района Красноярского края спасли село Межово от замерзания, предотвратив нарушение водоснабжения котельной и, соответственно, подачи тепла к... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:44
2021-02-01T12:01
хорошие новости
красноярский край
саянский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Пожарные Саянского района Красноярского края спасли село Межово от замерзания, предотвратив нарушение водоснабжения котельной и, соответственно, подачи тепла к социально значимым объектам населенного пункта, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.В ведомстве пояснили, что ситуация была критической, так как под угрозой замерзания оказались все социальные объекты — администрация сельсовета, начальная и средняя школы, фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека и почта. Пожарные в течение 12 часов осуществляли промывку водонапорной башни и подвоз воды в котельную. Вечером водоснабжение поселка было полностью восстановлено.В поселке Межово проживает около тысячи человек.
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красноярский край, саянский район, происшествия

В Красноярском крае пожарные спасли село от замерзания

09:44 01.02.2021 (обновлено: 12:01 01.02.2021)
 
© Фото : Агентство ГО ЧС Красноярского краяПожарный автомобиль у водонапорной башни села Межово Красноярского края
Пожарный автомобиль у водонапорной башни села Межово Красноярского края - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : Агентство ГО ЧС Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Пожарные Саянского района Красноярского края спасли село Межово от замерзания, предотвратив нарушение водоснабжения котельной и, соответственно, подачи тепла к социально значимым объектам населенного пункта, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.

"Пожарные Саянского района спасли поселок от замерзания. Двадцать восьмого января в период сильных морозов, когда дневные температуры опускались до максимальных отметок, в пять утра из строя вышла водонапорная башня села Межово, которая снабжает водой весь поселок <…> Для исключения аварийной ситуации сотрудниками пожарной части № 331 была оказана помощь в подвозе воды в резервный бак в котельную и промывки внутри водонапорной башни", — говорится в сообщении.

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В ведомстве пояснили, что ситуация была критической, так как под угрозой замерзания оказались все социальные объекты — администрация сельсовета, начальная и средняя школы, фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека и почта. Пожарные в течение 12 часов осуществляли промывку водонапорной башни и подвоз воды в котельную. Вечером водоснабжение поселка было полностью восстановлено.
В поселке Межово проживает около тысячи человек.
 
Хорошие новостиКрасноярский крайСаянский районПроисшествия
 
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