В Красноярском крае пожарные спасли село от замерзания
09:44 01.02.2021 (обновлено: 12:01 01.02.2021)
© Фото : Агентство ГО ЧС Красноярского краяПожарный автомобиль у водонапорной башни села Межово Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 1 фев — РИА Новости. Пожарные Саянского района Красноярского края спасли село Межово от замерзания, предотвратив нарушение водоснабжения котельной и, соответственно, подачи тепла к социально значимым объектам населенного пункта, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
"Пожарные Саянского района спасли поселок от замерзания. Двадцать восьмого января в период сильных морозов, когда дневные температуры опускались до максимальных отметок, в пять утра из строя вышла водонапорная башня села Межово, которая снабжает водой весь поселок <…> Для исключения аварийной ситуации сотрудниками пожарной части № 331 была оказана помощь в подвозе воды в резервный бак в котельную и промывки внутри водонапорной башни", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ситуация была критической, так как под угрозой замерзания оказались все социальные объекты — администрация сельсовета, начальная и средняя школы, фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры, библиотека и почта. Пожарные в течение 12 часов осуществляли промывку водонапорной башни и подвоз воды в котельную. Вечером водоснабжение поселка было полностью восстановлено.
В поселке Межово проживает около тысячи человек.