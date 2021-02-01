https://ria.ru/20210201/segment-1595429317.html

Медведев заявил о готовности России к созданию автономного сегмента сети

Медведев заявил о готовности России к созданию автономного сегмента сети

Автономность российского сегмента интернета можно будет восстановить в случае отключения страны от глобальной сети, это создаст проблемы и потребует времени, но РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:31

2021-02-01T07:31

2021-02-01T12:52

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

москва

технологии

политика

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Автономность российского сегмента интернета можно будет восстановить в случае отключения страны от глобальной сети, это создаст проблемы и потребует времени, но технологически для этого все готово, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В интервью российским СМИ он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть - если потребуется, вступит в силу закон о российском сегменте интернета.По его словам, "технологически для этого всё готово". "На законодательном уровне тоже все решения приняты, но, ещё раз подчеркиваю, это непросто и этого бы очень не хотелось", - указал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/medvedev-1595427891.html

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2021

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