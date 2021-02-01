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Медведев заявил о готовности России к созданию автономного сегмента сети
Медведев заявил о готовности России к созданию автономного сегмента сети
Автономность российского сегмента интернета можно будет восстановить в случае отключения страны от глобальной сети, это создаст проблемы и потребует времени, но РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:31
2021-02-01T12:52
большое интервью дмитрия медведева
россия
дмитрий медведев
москва
технологии
политика
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Автономность российского сегмента интернета можно будет восстановить в случае отключения страны от глобальной сети, это создаст проблемы и потребует времени, но технологически для этого все готово, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В интервью российским СМИ он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть - если потребуется, вступит в силу закон о российском сегменте интернета.По его словам, "технологически для этого всё готово". "На законодательном уровне тоже все решения приняты, но, ещё раз подчеркиваю, это непросто и этого бы очень не хотелось", - указал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, москва, технологии, политика

Медведев заявил о готовности России к созданию автономного сегмента сети

07:31 01.02.2021 (обновлено: 12:52 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Автономность российского сегмента интернета можно будет восстановить в случае отключения страны от глобальной сети, это создаст проблемы и потребует времени, но технологически для этого все готово, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть - если потребуется, вступит в силу закон о российском сегменте интернета.
"При этом нужно быть реалистами: очевидно, что если он даже вступит в силу, это создаст большие проблемы. То есть для того, чтобы его переналадить, потребуется определённое время. Но в принципе, автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать", - подчеркнул замглавы Совбеза.
По его словам, "технологически для этого всё готово". "На законодательном уровне тоже все решения приняты, но, ещё раз подчеркиваю, это непросто и этого бы очень не хотелось", - указал Медведев.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 07:12
Медведев назвал возможным отключение России от глобальной сети
 
Большое интервью Дмитрия МедведеваРоссияДмитрий МедведевМоскваТехнологииПолитика
 
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