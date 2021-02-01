Медведев заявил о готовности России к созданию автономного сегмента сети
07:31 01.02.2021 (обновлено: 12:52 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Автономность российского сегмента интернета можно будет восстановить в случае отключения страны от глобальной сети, это создаст проблемы и потребует времени, но технологически для этого все готово, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью российским СМИ он отметил, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть - если потребуется, вступит в силу закон о российском сегменте интернета.
"При этом нужно быть реалистами: очевидно, что если он даже вступит в силу, это создаст большие проблемы. То есть для того, чтобы его переналадить, потребуется определённое время. Но в принципе, автономность работы российского сегмента сети можно будет восстановить или создать", - подчеркнул замглавы Совбеза.
По его словам, "технологически для этого всё готово". "На законодательном уровне тоже все решения приняты, но, ещё раз подчеркиваю, это непросто и этого бы очень не хотелось", - указал Медведев.