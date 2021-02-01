https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595554552.html

Байден подтвердил действие санкций за закупку иранской нефти

Байден подтвердил действие санкций за закупку иранской нефти

Ситуация на мировом рынке позволяет допустить значительное снижение закупок нефти и нефтепродуктов из Ирана через иностранные финансовые организации, что... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:43

2021-02-01T17:43

2021-02-01T17:43

парламент ирана

хасан роухани

джо байден

тегеран (город)

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbebc4c4e3947ee4606f8a25d60fb26f.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Ситуация на мировом рынке позволяет допустить значительное снижение закупок нефти и нефтепродуктов из Ирана через иностранные финансовые организации, что оставляет в силе действие санкций за подобные закупки, говорится в тексте меморандума президента США Джо Байдена, размещенного в понедельник на сайте Федерального реестра для ознакомления.Документ адресован главам госдепартамента, минфина и министерства энергетики, официально он будет опубликован 2 февраля.Этот меморандум, указано в документе, выпущен в соответствии с требованиями, изложенными еще в оборонном бюджете 2012 финансового года, о введении санкции в отношении иранского финансового сектора. В соответствии с тем законом о бюджете президент должен принимать подобное решение раз в полгода, чтобы оно продолжало свое действие.Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны. Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.Член комитета по планированию и бюджету в парламенте Ирана Джаафар Кадери сообщил, что Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, из них 2,3 миллиона планируется экспортировать, а 2,2 миллиона баррелей использовать внутри страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html

https://ria.ru/20210128/iran-1594994776.html

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламент ирана, хасан роухани, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире