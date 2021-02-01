Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/sanktsii-1595554552.html
Байден подтвердил действие санкций за закупку иранской нефти
Байден подтвердил действие санкций за закупку иранской нефти
Ситуация на мировом рынке позволяет допустить значительное снижение закупок нефти и нефтепродуктов из Ирана через иностранные финансовые организации, что... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:43
2021-02-01T17:43
парламент ирана
хасан роухани
джо байден
тегеран (город)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbebc4c4e3947ee4606f8a25d60fb26f.jpg
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Ситуация на мировом рынке позволяет допустить значительное снижение закупок нефти и нефтепродуктов из Ирана через иностранные финансовые организации, что оставляет в силе действие санкций за подобные закупки, говорится в тексте меморандума президента США Джо Байдена, размещенного в понедельник на сайте Федерального реестра для ознакомления.Документ адресован главам госдепартамента, минфина и министерства энергетики, официально он будет опубликован 2 февраля.Этот меморандум, указано в документе, выпущен в соответствии с требованиями, изложенными еще в оборонном бюджете 2012 финансового года, о введении санкции в отношении иранского финансового сектора. В соответствии с тем законом о бюджете президент должен принимать подобное решение раз в полгода, чтобы оно продолжало свое действие.Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны. Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.Член комитета по планированию и бюджету в парламенте Ирана Джаафар Кадери сообщил, что Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, из них 2,3 миллиона планируется экспортировать, а 2,2 миллиона баррелей использовать внутри страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html
https://ria.ru/20210128/iran-1594994776.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594736375_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9c2a5b3296720cfcbcb06b315cc78dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парламент ирана, хасан роухани, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире

Байден подтвердил действие санкций за закупку иранской нефти

17:43 01.02.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Ситуация на мировом рынке позволяет допустить значительное снижение закупок нефти и нефтепродуктов из Ирана через иностранные финансовые организации, что оставляет в силе действие санкций за подобные закупки, говорится в тексте меморандума президента США Джо Байдена, размещенного в понедельник на сайте Федерального реестра для ознакомления.
"Я постановляю,.. что есть достаточные поставки нефти и нефтепродуктов из других стран помимо Ирана, чтобы разрешить значительное снижение объема нефти и нефтепродуктов, закупаемых из Ирана иностранными финансовыми организациями или через них. Я буду внимательно следить за этой ситуацией", - сказано там.
Документ адресован главам госдепартамента, минфина и министерства энергетики, официально он будет опубликован 2 февраля.
Этот меморандум, указано в документе, выпущен в соответствии с требованиями, изложенными еще в оборонном бюджете 2012 финансового года, о введении санкции в отношении иранского финансового сектора. В соответствии с тем законом о бюджете президент должен принимать подобное решение раз в полгода, чтобы оно продолжало свое действие.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 19:04
Иран жестко ответил Макрону на идею включить Эр-Рияд в СВПД
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.
Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны. Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.
Член комитета по планированию и бюджету в парламенте Ирана Джаафар Кадери сообщил, что Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, из них 2,3 миллиона планируется экспортировать, а 2,2 миллиона баррелей использовать внутри страны.
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:56
Постпред Ирана при ООН призвал США поторопиться с возвращением в СВПД
 
Парламент ИранаХасан РоуханиДжо БайденТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальным мигрантам россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния