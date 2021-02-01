Байден подтвердил действие санкций за закупку иранской нефти
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Ситуация на мировом рынке позволяет допустить значительное снижение закупок нефти и нефтепродуктов из Ирана через иностранные финансовые организации, что оставляет в силе действие санкций за подобные закупки, говорится в тексте меморандума президента США Джо Байдена, размещенного в понедельник на сайте Федерального реестра для ознакомления.
"Я постановляю,.. что есть достаточные поставки нефти и нефтепродуктов из других стран помимо Ирана, чтобы разрешить значительное снижение объема нефти и нефтепродуктов, закупаемых из Ирана иностранными финансовыми организациями или через них. Я буду внимательно следить за этой ситуацией", - сказано там.
Документ адресован главам госдепартамента, минфина и министерства энергетики, официально он будет опубликован 2 февраля.
Этот меморандум, указано в документе, выпущен в соответствии с требованиями, изложенными еще в оборонном бюджете 2012 финансового года, о введении санкции в отношении иранского финансового сектора. В соответствии с тем законом о бюджете президент должен принимать подобное решение раз в полгода, чтобы оно продолжало свое действие.
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Ранее президент Ирана Хасан Роухани в свете значительного сокращения иранского экспорта в последние годы сообщил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в день в 2021 году.
Подобные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны. Президент подчеркивал, что Ирану необходимо стать крупной экспортной силой, чтобы его нельзя было подвергнуть санкциям. Еще годом ранее иранские власти заявляли о необходимости снять зависимость от нефтяных доходов и разработали бюджет под эту цель.
Член комитета по планированию и бюджету в парламенте Ирана Джаафар Кадери сообщил, что Иран планирует в 2021 году добывать 4,5 миллиона баррелей нефти и газового конденсата в день, из них 2,3 миллиона планируется экспортировать, а 2,2 миллиона баррелей использовать внутри страны.