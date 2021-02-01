https://ria.ru/20210201/sammit-1595447068.html

Медведев назвал саммит пятерки СБ ООН хорошей идеей

Медведев назвал саммит пятерки СБ ООН хорошей идеей

Подготовка к саммиту пятёрки СБ ООН не проводится, но это хорошая идея, во встрече лидеров в таком формате есть смысл, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:09

2021-02-01T10:09

2021-02-01T12:26

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

совет безопасности оон

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к саммиту пятёрки СБ ООН не проводится, но это хорошая идея, во встрече лидеров в таком формате есть смысл, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил в интервью РИА Новости в начале января, что Москва вместе с партнёрами уже ведет согласование элементов итоговых документов планируемого очного саммита "пятерки" и рассчитывает, что саммит состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация."Как минимум это страны, которые имеют важнейшее влияние на мировые процессы, это страны-победительницы во Второй мировой войне, постоянные члены Совета Безопасности. В этом саммите был бы смысл", - отметил он.В целом, как подчеркнул Медведев, ООН - самая лучшая, хотя и трудная площадка для обсуждения имеющихся в мире вопросов."Там все. И её нужно хранить как зеницу ока, а не пытаться подменить всякого рода суррогатами типа сообщества демократических стран", - заявил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210121/oon-1593937976.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, совет безопасности оон, оон, сша, в мире