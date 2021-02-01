Медведев назвал саммит пятерки СБ ООН хорошей идеей
10:09 01.02.2021 (обновлено: 12:26 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к саммиту пятёрки СБ ООН не проводится, но это хорошая идея, во встрече лидеров в таком формате есть смысл, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил в интервью РИА Новости в начале января, что Москва вместе с партнёрами уже ведет согласование элементов итоговых документов планируемого очного саммита "пятерки" и рассчитывает, что саммит состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
"Что касается "пятёрки", мне кажется, это хорошая идея. Сейчас никакой подготовки нет, но в целом этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между президентом Путиным и президентом (США Джо – Прим. ред.) Байденом. Американские коллеги сказали, что они её возьмут в проработку, ну, пусть проработают", - сказал Медведев в интервью журналистам.
"Как минимум это страны, которые имеют важнейшее влияние на мировые процессы, это страны-победительницы во Второй мировой войне, постоянные члены Совета Безопасности. В этом саммите был бы смысл", - отметил он.
В целом, как подчеркнул Медведев, ООН - самая лучшая, хотя и трудная площадка для обсуждения имеющихся в мире вопросов.
"Там все. И её нужно хранить как зеницу ока, а не пытаться подменить всякого рода суррогатами типа сообщества демократических стран", - заявил зампред Совбеза.