Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/sammit-1595447068.html
Медведев назвал саммит пятерки СБ ООН хорошей идеей
Медведев назвал саммит пятерки СБ ООН хорошей идеей
Подготовка к саммиту пятёрки СБ ООН не проводится, но это хорошая идея, во встрече лидеров в таком формате есть смысл, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:09
2021-02-01T12:26
большое интервью дмитрия медведева
дмитрий медведев
совет безопасности оон
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378597_0:46:3011:1740_1920x0_80_0_0_875656c123f9c380eb1c5f7c24d40930.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к саммиту пятёрки СБ ООН не проводится, но это хорошая идея, во встрече лидеров в таком формате есть смысл, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил в интервью РИА Новости в начале января, что Москва вместе с партнёрами уже ведет согласование элементов итоговых документов планируемого очного саммита "пятерки" и рассчитывает, что саммит состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация."Как минимум это страны, которые имеют важнейшее влияние на мировые процессы, это страны-победительницы во Второй мировой войне, постоянные члены Совета Безопасности. В этом саммите был бы смысл", - отметил он.В целом, как подчеркнул Медведев, ООН - самая лучшая, хотя и трудная площадка для обсуждения имеющихся в мире вопросов."Там все. И её нужно хранить как зеницу ока, а не пытаться подменить всякого рода суррогатами типа сообщества демократических стран", - заявил зампред Совбеза.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210121/oon-1593937976.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378597_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_1b26728b71aaed9bc2d7183b10aca1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, совет безопасности оон, оон, сша, в мире

Медведев назвал саммит пятерки СБ ООН хорошей идеей

10:09 01.02.2021 (обновлено: 12:26 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Подготовка к саммиту пятёрки СБ ООН не проводится, но это хорошая идея, во встрече лидеров в таком формате есть смысл, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Президент РФ Владимир Путин в июне предложил организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин говорил в интервью РИА Новости в начале января, что Москва вместе с партнёрами уже ведет согласование элементов итоговых документов планируемого очного саммита "пятерки" и рассчитывает, что саммит состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

"Что касается "пятёрки", мне кажется, это хорошая идея. Сейчас никакой подготовки нет, но в целом этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между президентом Путиным и президентом (США Джо – Прим. ред.) Байденом. Американские коллеги сказали, что они её возьмут в проработку, ну, пусть проработают", - сказал Медведев в интервью журналистам.

"Как минимум это страны, которые имеют важнейшее влияние на мировые процессы, это страны-победительницы во Второй мировой войне, постоянные члены Совета Безопасности. В этом саммите был бы смысл", - отметил он.
В целом, как подчеркнул Медведев, ООН - самая лучшая, хотя и трудная площадка для обсуждения имеющихся в мире вопросов.
"Там все. И её нужно хранить как зеницу ока, а не пытаться подменить всякого рода суррогатами типа сообщества демократических стран", - заявил зампред Совбеза.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 03:08
Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
Большое интервью Дмитрия МедведеваДмитрий МедведевСовет Безопасности ООНООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния