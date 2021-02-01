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Самарские власти рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП
Самарские власти рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП
Состояние ребенка, который пострадал в ДТП с микроавтобусом под Самарой, улучшилось, его готовят к переводу из реанимации в отделение, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:21
2021-02-01T13:48
дтп с микроавтобусом под самарой
россия
chevrolet niva
следственный комитет россии (ск рф)
леонид рошаль
дмитрий азаров
самарская область
сызранский район
происшествия
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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Состояние ребенка, который пострадал в ДТП с микроавтобусом под Самарой, улучшилось, его готовят к переводу из реанимации в отделение, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. Минздрав региона сообщал, что еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу.По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и попросил его провести телемедицинскую консультацию по состоянию ребенка. "Выдающийся врач такую консультацию провел и подчеркнул, что маленькому пациенту оказана вся необходимая помощь, его перевод в столичные медучреждения не требуется. Также Леонид Рошаль отметил профессиональную работу команды медиков региона", - отметили в правительстве региона.Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
https://ria.ru/20210130/dtp-1595319773.html
россия
самарская область
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дтп с микроавтобусом под самарой, россия, chevrolet niva, следственный комитет россии (ск рф), леонид рошаль, дмитрий азаров, самарская область, сызранский район, происшествия

Самарские власти рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП

12:21 01.02.2021 (обновлено: 13:48 01.02.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областиДТП с участием микроавтобуса в Сызранском районе Самарской области
ДТП с участием микроавтобуса в Сызранском районе Самарской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Состояние ребенка, который пострадал в ДТП с микроавтобусом под Самарой, улучшилось, его готовят к переводу из реанимации в отделение, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. Минздрав региона сообщал, что еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу.
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"Состояние ребенка 1 года 9 месяцев, пострадавшего в страшной аварии на М-5, улучшилось. Планируется его перевод из реанимации СОКБ им. Середавина в отделение", - сказала представитель правительства.
По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и попросил его провести телемедицинскую консультацию по состоянию ребенка. "Выдающийся врач такую консультацию провел и подчеркнул, что маленькому пациенту оказана вся необходимая помощь, его перевод в столичные медучреждения не требуется. Также Леонид Рошаль отметил профессиональную работу команды медиков региона", - отметили в правительстве региона.
Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
 
ДТП с микроавтобусом под СамаройРоссияChevrolet NivaСледственный комитет России (СК РФ)Леонид РошальДмитрий АзаровСамарская областьСызранский районПроисшествия
 
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