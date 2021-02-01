https://ria.ru/20210201/samara-1595479219.html

Самарские власти рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП

Самарские власти рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в ДТП

Состояние ребенка, который пострадал в ДТП с микроавтобусом под Самарой, улучшилось, его готовят к переводу из реанимации в отделение, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:21

2021-02-01T12:21

2021-02-01T13:48

дтп с микроавтобусом под самарой

россия

chevrolet niva

следственный комитет россии (ск рф)

леонид рошаль

дмитрий азаров

самарская область

сызранский район

происшествия

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САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Состояние ребенка, который пострадал в ДТП с микроавтобусом под Самарой, улучшилось, его готовят к переводу из реанимации в отделение, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.Вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. Минздрав региона сообщал, что еще 11 человек пострадали, девять из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе ребенок, которого перевели в областную больницу.По информации пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связался с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и попросил его провести телемедицинскую консультацию по состоянию ребенка. "Выдающийся врач такую консультацию провел и подчеркнул, что маленькому пациенту оказана вся необходимая помощь, его перевод в столичные медучреждения не требуется. Также Леонид Рошаль отметил профессиональную работу команды медиков региона", - отметили в правительстве региона.Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595319773.html

россия

самарская область

сызранский район

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дтп с микроавтобусом под самарой, россия, chevrolet niva, следственный комитет россии (ск рф), леонид рошаль, дмитрий азаров, самарская область, сызранский район, происшествия