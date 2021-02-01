В Самарской области арестовали водителя, устроившего ДТП с 12 погибшими
© РИА Новости / пресс-служба ГУ МВД России по Самарской областиДТП с участием микроавтобуса в Сызранском районе Самарской области
САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя грузовика после ДТП под Самарой, в котором погибли 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Как сообщалось ранее, вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По информации минздрава региона, еще 11 человек пострадали, девять из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
30 января, 10:30В Ульяновской области объявили день траура после ДТП под Самарой
После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.
"Прокурор поддержал ходатайство следователя, суд удовлетворил ходатайство, арестовал на два месяца", - сказала собеседница агентства.
Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января был объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.