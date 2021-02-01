https://ria.ru/20210201/samara-1595453870.html

В Самарской области арестовали водителя, устроившего ДТП с 12 погибшими

В Самарской области арестовали водителя, устроившего ДТП с 12 погибшими

Суд арестовал на два месяца водителя грузовика после ДТП под Самарой, в котором погибли 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:43

2021-02-01T10:43

2021-02-01T10:43

дтп с микроавтобусом под самарой

россия

chevrolet niva

следственный комитет россии (ск рф)

самарская область

сызранский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595296727_0:156:1280:876_1920x0_80_0_0_7bf1b6591f2aa43151412a95b7621dce.jpg

САМАРА, 1 фев – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца водителя грузовика после ДТП под Самарой, в котором погибли 12 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Как сообщалось ранее, вечером 29 января на 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. По данным СК РФ, погибли 12 человек. По информации минздрава региона, еще 11 человек пострадали, девять из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.После аварии следователи возбудили уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК. По предварительным данным МВД, авария произошла из-за того, что водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.Среди погибших и пострадавших – жители Ульяновской и Самарской областей. В обоих регионах 31 января был объявлен днем траура. Семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей, пострадавшие – от 100 до 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595243530.html

россия

самарская область

сызранский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом под самарой, россия, chevrolet niva, следственный комитет россии (ск рф), самарская область, сызранский район, происшествия