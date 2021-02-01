В Раде оценили инициативу Кравчука по референдуму о статусе Донбасса

"Речь шла о том, чтобы определить, что (Донбасс - ред.) - это территория Украины, что она является неделимой, цельной. Я, при всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что и в этом зале, и все, кто нас смотрят, и так понимают без референдума, что территория временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей - это на 100% территория Украины, и рано или поздно она вернется", - сказал спикер парламента на брифинге в понедельник, комментируя инициативу Кравчука.