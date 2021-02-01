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В Раде оценили инициативу Кравчука по референдуму о статусе Донбасса
В Раде оценили инициативу Кравчука по референдуму о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нецелесообразным проводить референдум по статусу Донбасса, предложенный Леонидом Кравчуком - главой... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:58
2021-02-01T14:58
дмитрий разумков
донбасс
леонид кравчук
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нецелесообразным проводить референдум по статусу Донбасса, предложенный Леонидом Кравчуком - главой делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе.Ранее Кравчук заявил, что на референдум должна быть вынесена необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма, а не способ их реинтеграции.Парламент в конце января принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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дмитрий разумков, донбасс, леонид кравчук, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде оценили инициативу Кравчука по референдуму о статусе Донбасса

14:58 01.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нецелесообразным проводить референдум по статусу Донбасса, предложенный Леонидом Кравчуком - главой делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе.
Ранее Кравчук заявил, что на референдум должна быть вынесена необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма, а не способ их реинтеграции.
"Речь шла о том, чтобы определить, что (Донбасс - ред.) - это территория Украины, что она является неделимой, цельной. Я, при всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что и в этом зале, и все, кто нас смотрят, и так понимают без референдума, что территория временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей - это на 100% территория Украины, и рано или поздно она вернется", - сказал спикер парламента на брифинге в понедельник, комментируя инициативу Кравчука.
Парламент в конце января принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Дмитрий РазумковДонбассЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
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