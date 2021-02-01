В Раде оценили инициативу Кравчука по референдуму о статусе Донбасса
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нецелесообразным проводить референдум по статусу Донбасса, предложенный Леонидом Кравчуком - главой делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе.
Ранее Кравчук заявил, что на референдум должна быть вынесена необходимость возвращения под контроль правительству Украины Донбасса и Крыма, а не способ их реинтеграции.
"Речь шла о том, чтобы определить, что (Донбасс - ред.) - это территория Украины, что она является неделимой, цельной. Я, при всем уважении к Леониду Макаровичу, не думаю, что нужно проводить по этому вопросу референдум, потому что и в этом зале, и все, кто нас смотрят, и так понимают без референдума, что территория временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей - это на 100% территория Украины, и рано или поздно она вернется", - сказал спикер парламента на брифинге в понедельник, комментируя инициативу Кравчука.
Парламент в конце января принял президентский закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения