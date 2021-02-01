https://ria.ru/20210201/ravviny-1595499062.html
Полиция Израиля объяснила, почему не запретила массовые похороны раввинов
Полиция Израиля объяснила, почему не запретила массовые похороны раввинов
Полиция Израиля приняла решение не разгонять десятки тысяч людей, в нарушение карантинных ограничений принимавших участие в похоронах двух авторитетных раввинов РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:38
2021-02-01T13:38
2021-02-01T13:38
религия и мировоззрение
сергей соловейчик
новости - религия и мировоззрение
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости. Полиция Израиля приняла решение не разгонять десятки тысяч людей, в нарушение карантинных ограничений принимавших участие в похоронах двух авторитетных раввинов в Иерусалиме, опасаясь, что силовые действия могут привести к кровопролитию, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.По сообщению газеты Haaretz, в воскресенье в Иерусалиме прошли массовые похороны раввина Мешалема Давида Соловейчика, в которых участвовали не менее 20 тысяч человек, а в ночь на понедельник не меньшее количество людей собралось проводить в последний путь главу иешивы Кменец Ицхака Шайнера. Израильская полиция приняла решение не использовать силовые методы для разгона толпы, собравшейся в нарушение предписаний минздрава."В похоронах Соловейчика участвовали тысячи людей. Но любой командир на месте принимает решение. И тут было принято такое, единственно верное решение. Если бы мы начали применять силу, закончилось бы кровью. А этого никто не хотел", - отметил представитель полиции.По словам Зингермана, полиция пыталась предотвратить скопление людей, и частично уменьшить толпу удалось. В ходе самих похорон полиция ограничилась обеспечением безопасности и регулированием транспортного потока."Мы знали, что будут проходить такие мероприятия. Были установлены блокпосты, чтобы не пропустить автобусы с людьми, которые приехали участвовать в похоронной церемонии. Предотвратить попадание еще большего числа людей на похороны нам удалось", - сказал Зингерман."Но в какой-то момент люди стали просто выходить из домов и присоединяться к религиозной церемонии. Тут руководители полиции приняли решение не применять силу, не рассеивать толпу, чтобы не было трагедий и крови, иначе, не дай Бог, были бы у нас пострадавшие не только, но и погибшие среди людей, которые участвовали в траурной церемонии", - добавил собеседник агентства.Правительство Израиля в ночь на понедельник продлило режим "герметичного" локдауна в стране до пятницы, 5 февраля, аэропорт и наземные пограничные переходы будут закрыты до 7 февраля. Исключением могут стать гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы. В стране закрыты торговые и досуговые центры, гражданам запрещено отдаляться от домов более чем на километр без уважительной причины, работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Запрещено ходить в гости. Нельзя собираться группами более 10 человек. Не работают торговые центры, спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты.В воскресенье кнессет Израиля принял закон об увеличении штрафов за нарушение карантинных ограничений.
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сергей соловейчик, новости - религия и мировоззрение, иерусалим, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев - РИА Новости.
Полиция Израиля
приняла решение не разгонять десятки тысяч людей, в нарушение карантинных ограничений принимавших участие в похоронах двух авторитетных раввинов в Иерусалиме, опасаясь, что силовые действия могут привести к кровопролитию, сообщил РИА Новости официальный представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.
По сообщению газеты Haaretz
, в воскресенье в Иерусалиме прошли массовые похороны раввина Мешалема Давида Соловейчика, в которых участвовали не менее 20 тысяч человек, а в ночь на понедельник не меньшее количество людей собралось проводить в последний путь главу иешивы Кменец Ицхака Шайнера. Израильская полиция приняла решение не использовать силовые методы для разгона толпы, собравшейся в нарушение предписаний минздрава.
"В похоронах Соловейчика участвовали тысячи людей. Но любой командир на месте принимает решение. И тут было принято такое, единственно верное решение. Если бы мы начали применять силу, закончилось бы кровью. А этого никто не хотел", - отметил представитель полиции.
По словам Зингермана, полиция пыталась предотвратить скопление людей, и частично уменьшить толпу удалось. В ходе самих похорон полиция ограничилась обеспечением безопасности и регулированием транспортного потока.
"Мы знали, что будут проходить такие мероприятия. Были установлены блокпосты, чтобы не пропустить автобусы с людьми, которые приехали участвовать в похоронной церемонии. Предотвратить попадание еще большего числа людей на похороны нам удалось", - сказал Зингерман.
"Но в какой-то момент люди стали просто выходить из домов и присоединяться к религиозной церемонии. Тут руководители полиции приняли решение не применять силу, не рассеивать толпу, чтобы не было трагедий и крови, иначе, не дай Бог, были бы у нас пострадавшие не только, но и погибшие среди людей, которые участвовали в траурной церемонии", - добавил собеседник агентства.
Правительство Израиля в ночь на понедельник продлило режим "герметичного" локдауна в стране до пятницы, 5 февраля, аэропорт и наземные пограничные переходы будут закрыты до 7 февраля. Исключением могут стать гуманитарные случаи, грузовые и пожарные рейсы. В стране закрыты торговые и досуговые центры, гражданам запрещено отдаляться от домов более чем на километр без уважительной причины, работают лишь продуктовые магазины и аптеки. Запрещено ходить в гости. Нельзя собираться группами более 10 человек. Не работают торговые центры, спортивные клубы, музеи, рынки, парикмахерские и салоны красоты.
В воскресенье кнессет Израиля принял закон об увеличении штрафов за нарушение карантинных ограничений.