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СК проверяет данные о запуске сигнальной ракеты в сторону самолета Utair
СК проверяет данные о запуске сигнальной ракеты в сторону самолета Utair
Следствие проводит проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени, сообщили РИА Новости в Уральском следственном РИА Новости, 01.02.2021
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Следствие проводит проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.В Telegram-каналах сообщается, что зеленый заряд был выпущен в сторону борта авиакомпании Utair, следующего маршрутом Уфа-Тюмень. Самолет в этот момент якобы заходил на посадку в аэропорт "Рощино".В авиакомпании Utair РИА Новости сообщили, что такой информацией не обладают.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, уральский, тюмень, происшествия

СК проверяет данные о запуске сигнальной ракеты в сторону самолета Utair

22:54 01.02.2021 (обновлено: 23:19 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Следствие проводит проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
В Telegram-каналах сообщается, что зеленый заряд был выпущен в сторону борта авиакомпании Utair, следующего маршрутом Уфа-Тюмень. Самолет в этот момент якобы заходил на посадку в аэропорт "Рощино".
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"Проводим проверку", - сказали в следственном управлении.

В авиакомпании Utair РИА Новости сообщили, что такой информацией не обладают.

"Информации о светосигнальной ракете не поступало", - сказали в пресс-службе перевозчика.

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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЮТэйрУральскийТюменьПроисшествия
 
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