https://ria.ru/20210201/raketa-1595592684.html

СК проверяет данные о запуске сигнальной ракеты в сторону самолета Utair

СК проверяет данные о запуске сигнальной ракеты в сторону самолета Utair

Следствие проводит проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени, сообщили РИА Новости в Уральском следственном РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T22:54

2021-02-01T22:54

2021-02-01T23:19

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ютэйр

уральский

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Следствие проводит проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.В Telegram-каналах сообщается, что зеленый заряд был выпущен в сторону борта авиакомпании Utair, следующего маршрутом Уфа-Тюмень. Самолет в этот момент якобы заходил на посадку в аэропорт "Рощино".В авиакомпании Utair РИА Новости сообщили, что такой информацией не обладают.

https://ria.ru/20210131/samolet-1595393274.html

https://ria.ru/20210130/samolet-1595285575.html

россия

уральский

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, уральский, тюмень, происшествия