https://ria.ru/20210201/raketa-1595592684.html
СК проверяет данные о запуске сигнальной ракеты в сторону самолета Utair
СК проверяет данные о запуске сигнальной ракеты в сторону самолета Utair
Следствие проводит проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени, сообщили РИА Новости в Уральском следственном РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T22:54
2021-02-01T22:54
2021-02-01T23:19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Следствие проводит проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени, сообщили РИА Новости в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.В Telegram-каналах сообщается, что зеленый заряд был выпущен в сторону борта авиакомпании Utair, следующего маршрутом Уфа-Тюмень. Самолет в этот момент якобы заходил на посадку в аэропорт "Рощино".В авиакомпании Utair РИА Новости сообщили, что такой информацией не обладают.
https://ria.ru/20210131/samolet-1595393274.html
https://ria.ru/20210130/samolet-1595285575.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ютэйр, уральский, тюмень, происшествия