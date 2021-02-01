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Иран провел пуск новой ракеты-носителя
Иран провел пуск новой ракеты-носителя
Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:32
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иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики.По его данным, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название "Зульджанах" и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе."Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", - говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.
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353
60
Пуск новой ракеты-носителя Ирана
Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики. Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.
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иран, в мире

Иран провел пуск новой ракеты-носителя

19:32 01.02.2021 (обновлено: 20:06 01.02.2021)
 
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ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики.
По его данным, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название "Зульджанах" и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.
"Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", - говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.
Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.
Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.
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