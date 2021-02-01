https://ria.ru/20210201/raketa-1595575329.html
Иран провел пуск новой ракеты-носителя
Иран провел пуск новой ракеты-носителя
Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:32
2021-02-01T19:32
2021-02-01T20:06
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики.По его данным, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название "Зульджанах" и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе."Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", - говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.
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РИА Новости
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Пуск новой ракеты-носителя Ирана
Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики. Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.
2021-02-01T19:32
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PT2M16S
РИА Новости
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иран, в мире
ТЕГЕРАН, 1 фев - РИА Новости. Иран
провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики.
По его данным, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название "Зульджанах" и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.
"Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", - говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.
Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.
Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB
.