https://ria.ru/20210201/raketa-1595534883.html

Пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей

Пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей

Пуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") в понедельник завершился неудачей, причина аварии пока не установлена, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:10

2021-02-01T16:10

2021-02-01T16:20

ганьсу

космос - риа наука

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595537270_0:560:2048:1712_1920x0_80_0_0_28d1de119e877de5e12c1a9c58f1ae3d.jpg

ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Пуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") в понедельник завершился неудачей, причина аварии пока не установлена, сообщает агентство Синьхуа.Пуск состоялся в понедельник в 16.15 по местному времени (11.15 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Вскоре после старта ракеты возникли неполадки, миссия была признана неудачной.Причины аварии устанавливаются.Ракета разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace), пуск в понедельник стал вторым для ракет Hyperbola-1, первый состоялся в июле 2019 года, тогда ракета-носитель успешно вывела на орбиту два научно-исследовательских спутника.Hyperbola-1- это четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, в настоящий момент она обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Максимальный диаметр ракеты составляет 1,4 метра, ее длина – 20,8 метра, ракета может вывести на орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.

https://ria.ru/20200605/1572526938.html

https://ria.ru/20200505/1570987371.html

ганьсу

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ганьсу, космос - риа наука, китай, в мире