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Пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей
Пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей
Пуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") в понедельник завершился неудачей, причина аварии пока не установлена, сообщает... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:10
2021-02-01T16:20
ганьсу
космос - риа наука
китай
в мире
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ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Пуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") в понедельник завершился неудачей, причина аварии пока не установлена, сообщает агентство Синьхуа.Пуск состоялся в понедельник в 16.15 по местному времени (11.15 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Вскоре после старта ракеты возникли неполадки, миссия была признана неудачной.Причины аварии устанавливаются.Ракета разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace), пуск в понедельник стал вторым для ракет Hyperbola-1, первый состоялся в июле 2019 года, тогда ракета-носитель успешно вывела на орбиту два научно-исследовательских спутника.Hyperbola-1- это четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, в настоящий момент она обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Максимальный диаметр ракеты составляет 1,4 метра, ее длина – 20,8 метра, ракета может вывести на орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.
https://ria.ru/20200605/1572526938.html
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ганьсу, космос - риа наука, китай, в мире

Пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей

16:10 01.02.2021 (обновлено: 16:20 01.02.2021)
 
© AP Photo / Xinhua/Wang JiangboЗапуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") компании i-Space
Запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 (Шуан Цюсянь-1) компании i-Space - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Xinhua/Wang Jiangbo
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ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Пуск китайской коммерческой ракеты-носителя Hyperbola-1 ("Шуан Цюсянь-1") в понедельник завершился неудачей, причина аварии пока не установлена, сообщает агентство Синьхуа.
Пуск состоялся в понедельник в 16.15 по местному времени (11.15 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Вскоре после старта ракеты возникли неполадки, миссия была признана неудачной.
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Причины аварии устанавливаются.
Ракета разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace), пуск в понедельник стал вторым для ракет Hyperbola-1, первый состоялся в июле 2019 года, тогда ракета-носитель успешно вывела на орбиту два научно-исследовательских спутника.
Hyperbola-1- это четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, в настоящий момент она обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Максимальный диаметр ракеты составляет 1,4 метра, ее длина – 20,8 метра, ракета может вывести на орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.
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