https://ria.ru/20210201/putin-1595462227.html

Путин поручил принять меры по обеспечению в регионах прав журналистов

Путин поручил принять меры по обеспечению в регионах прав журналистов

Президент России Владимир Путин поручил своим полпредам и СПЧ до 1 мая принять меры по обеспечению в регионах страны прав журналистов, предусмотренных... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:21

2021-02-01T11:21

2021-02-01T11:21

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своим полпредам и СПЧ до 1 мая принять меры по обеспечению в регионах страны прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, которое состоялось 10 декабря. Текст опубликован в понедельник на сайте Кремля."Полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах Российской Федерации прав журналистов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации", - указано в документе.Срок исполнения этого поручения - 1 мая 2021 года.

https://ria.ru/20210114/latviya-1593054029.html

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2021

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россия, владимир путин, общество