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Путин поручил принять меры по обеспечению в регионах прав журналистов
Путин поручил принять меры по обеспечению в регионах прав журналистов
Президент России Владимир Путин поручил своим полпредам и СПЧ до 1 мая принять меры по обеспечению в регионах страны прав журналистов, предусмотренных... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:21
2021-02-01T11:21
2021-02-01T11:21
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил своим полпредам и СПЧ до 1 мая принять меры по обеспечению в регионах страны прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ.Ранее президент утвердил перечень поручений по итогам заседания СПЧ, которое состоялось 10 декабря. Текст опубликован в понедельник на сайте Кремля."Полномочным представителям президента Российской Федерации в федеральных округах совместно с Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению в субъектах Российской Федерации прав журналистов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации", - указано в документе.Срок исполнения этого поручения - 1 мая 2021 года.
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