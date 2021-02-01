Путин поручил улучшить систему дезинфекции общественных объектов
10:53 01.02.2021 (обновлено: 11:09 01.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к марту усовершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств и дезинфекции общественных и медицинских объектов, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля в понедельник.
"Правительству Российской Федерации: <...> принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием, а также на совершенствование организации дезинфекционных работ в общественных пространствах и на объектах здравоохранения", - говорится в поручении.
Срок выполнения поручения - до 1 марта. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.