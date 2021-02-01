Путин поручил улучшить систему дезинфекции общественных объектов

"Правительству Российской Федерации: <...> принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием, а также на совершенствование организации дезинфекционных работ в общественных пространствах и на объектах здравоохранения", - говорится в поручении.