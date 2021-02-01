Путин поручил изучить практику применения статьи о призывах к экстремизму
10:51 01.02.2021 (обновлено: 12:48 01.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму и рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"(Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации) проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье", - говорится в сообщении.
Поручение сделано по итогам заседания СПЧ, прошедшего 10 декабря 2020 года. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня, ответственные – председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.