https://ria.ru/20210201/putin-1595455426.html

Путин поручил изучить практику применения статьи о призывах к экстремизму

Путин поручил изучить практику применения статьи о призывах к экстремизму

Президент России Владимир Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму и рассмотреть вопрос о введении административной... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:51

2021-02-01T10:51

2021-02-01T12:48

россия

игорь краснов

вооруженные силы рф

вячеслав лебедев

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму и рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.Поручение сделано по итогам заседания СПЧ, прошедшего 10 декабря 2020 года. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня, ответственные – председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

россия

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2021

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россия, игорь краснов, вооруженные силы рф, вячеслав лебедев, владимир путин, общество