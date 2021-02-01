https://ria.ru/20210201/puteshestviya-1595478787.html
Названы самые популярные направления для путешествий в январе
Названы самые популярные направления для путешествий в январе
Определены маршруты для путешествий, пользовавшиеся в январе наибольшей популярностью у россиян, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:34
2021-02-01T12:34
2021-02-01T12:34
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Определены маршруты для путешествий, пользовавшиеся в январе наибольшей популярностью у россиян, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что большинство туристов летали в столицу — каждый третий авиапассажир. Также был востребован Санкт-Петербург и туры в южные города — Сочи, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды и Симферополь.Средняя цена билета на самолет в одну сторону составила 4,9 тысячи рублей, что на 17 процентов меньше, чем год назад. Лишь три процента перелетов были за границу, остальные — по России.Выбиравшие поезд, тратили на дорогу меньше: проездной документ в одну сторону стоил в среднем 2330 рублей, что на 70 рублей дешевле, чем год назад. Четверть (28 процентов) пассажиров покупали билеты в Москву, 11 процентов – в Санкт-Петербург. В список наиболее популярных железнодорожных маршрутов вошли Краснодар, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Хабаровск.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
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симферополь
сочи
хабаровск
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города, цены, маршруты, авиабилеты, туризм, новости - туризм, нижний новгород, москва, симферополь, сочи, хабаровск, минеральные воды, тюмень, краснодарский край, махачкала, санкт-петербург, казань
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Определены маршруты для путешествий, пользовавшиеся в январе наибольшей популярностью у россиян, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что большинство туристов летали в столицу — каждый третий авиапассажир. Также был востребован Санкт-Петербург и туры в южные города — Сочи, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды и Симферополь.
Средняя цена билета на самолет в одну сторону составила 4,9 тысячи рублей, что на 17 процентов меньше, чем год назад. Лишь три процента перелетов были за границу, остальные — по России.
Выбиравшие поезд, тратили на дорогу меньше: проездной документ в одну сторону стоил в среднем 2330 рублей, что на 70 рублей дешевле, чем год назад. Четверть (28 процентов) пассажиров покупали билеты в Москву, 11 процентов – в Санкт-Петербург. В список наиболее популярных железнодорожных маршрутов вошли Краснодар, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Хабаровск.