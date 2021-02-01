Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков
Главным итогом публичной общественной жизни в России на минувших выходных должно было стать продолжение нелегальных протестов — и многие финансово... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:29
2021-02-01T16:29
россия
семен слепаков
василий лановой
авторы
мнение - авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_0:135:2995:1820_1920x0_80_0_0_7bea26f9c8fe2fd4a03196aab5b1877a.jpg
Главным итогом публичной общественной жизни в России на минувших выходных должно было стать продолжение нелегальных протестов — и многие финансово заинтересованные СМИ упорно уверяют нас, что так и было.В физической реальности, конечно, со второй серией выступлений все вышло предсказуемо. О "массовом выходе России на улицы" теперь не говорят даже ресурсы, безусловно преданные делу бунта. Подавляющее большинство городов, в которых неделей ранее был некоторый движ и делалась картинка для стримов, хранили возмутительное спокойствие. Мегаполисы, где традиционно набирается по несколько тысяч любителей протеста, также разочаровали и ничем не удивили. Настоящий итог, пожалуй, был подведен в другой области — в медиасфере. Российский медиакласс, обычно склонный изящно негодовать по поводу родины, внезапно обнаружил, что его приватизировала и требует от него беспрекословной покорности специфическая община принципиальных врагов власти. Скорее неожиданно для себя центральной фигурой политической жизни стал комический куплетист С. Слепаков, автор множества песен о том, как в России дурно жить, как в ней воровата власть и как неуютна общая ситуация. Напомним для тех, кто не следил. Куплетист написал и опубликовал в своей инсте стих о том, что воины добра, вышедшие бороть государственное зло на российские улицы и по этому поводу начавшие нападать на сотрудников правопорядка и оппонентов, пугают его больше, чем собственно власть.Комик подвергся моментальной репрессии. К нему в комментарии пришли все, включая супругу сидящего под арестом протест-менеджера, и вывалили на него полагающиеся по такому случаю проклятия и обвинения — в продажности, в получении тридцати и более серебреников, в "желании стать акционером Газпрома" и проч.Когда комик не только не пожелал немедленно покаяться, но еще и начал отстаивать свое моральное право на критичность — подключились новые мощности. Ему и его семье массово пожелали умереть максимально отвратительными способами — и одновременно призвали не принимать эти угрозы и пожелания сдохнуть за то, чем они являются, потому что это всего лишь выражение боли общества, угнетаемого режимом.На данный момент последним актом, кажется, является выступление коллеги Слепакова по цеху М. Галкина, который процитировал Белинского про гнет самодержавия, призвал коллегу не делать "вывод об общем из маргинальной частности", тут же вступился за маргинальное, которое Слепаковым "тоже передернуто", и тоже туманно обвинил его опять-таки в тайных мотивах, добавив: "Я надеюсь, что заблуждаешься ты искренно, а не пытаешься таким образом скрыть какие-то другие мотивы".Мы, конечно, можем снисходительно похихикать над тем, что лицедеи рассказывают друг другу про честь и искренность, но не будем. Интереснее тут другое. Специфика российской оппозиционности состоит в том, что совершенно диктаторская власть над ней принадлежит (что, вообще-то, странно) не ведущим оппозиционным политическим силам. По какой-то мистической причине среди звезд отечественной эстрады/литературы/кино отсутствуют сторонники КПРФ или ЛДПР — партий, за которые голосуют миллионы наших сограждан. Зато дичайшим авторитетом пользуется внепарламентская, маргинальная, концентрирующаяся в мегаполисах (и даже там составляющая лишь привилегированное меньшинство) тусовка, отрицающая российскую государственность снизу доверху, совсем, принципиально.Шизофреничность подобной позиции российского медиакласса только кажущаяся: по-своему она вполне оправданна. Отечественное креативное сословие, с одной стороны, зависит от казенных или околоказенных бюджетов чуть менее чем полностью. Гигантская доля их доходов приходит от разного рода участия в официальных мероприятиях уровня "день города/городская книжная ярмарка/фестиваль культуры/государственные субсидии на кино", а также от банальных корпоративных елок — на которые в конечном итоге расходуются средства все той же госказны. С другой стороны — креативное сословие ощущает ненадежность своего положения и испытывает понятный стресс оттого, что оно функционирует, по сути, милостью режима.Что важно: лишь незначительная часть данного сословия может твердо положиться на признание непосредственно у российской публики (как тот же куплетист Слепаков, объясняющий проклинающим его, что он зажиточен благодаря своей жесткой работоспособности). Это очень важный момент. В подавляющем своем большинстве российский медиакласс производит неконкурентоспособную продукцию, нуждающуюся в непрерывном финансовом подогреве со стороны пресловутых бюджетов. Потому что собственно публика содержать его не может и не хочет (это не тайна, просто об этом не принято говорить: фильмы российских культуртрегеров в подавляющем большинстве не окупаются, их книжки расходятся слабыми тиражами, их концерты не обеспечивают процветания).Это, увы, просто факт. В итоге медиакласс в России зависим от государства — и, как всякий зависимый, ищет способы самоутвердиться за счет благодетеля, а по возможности стать вообще главным.От своего эргономичного ума российский медиакласс не придумал лучшего способа гарантировать свое благосостояние, чем постоянно покрикивать на государство, укорять его в том, что оно, государство, — плохое, преступное, вороватое и дурное. Выкручивать руки, винить, требовать больше привилегий, денег и бонусов.Итогом стала отечественная, тянущаяся еще с 90-х (а скорее всего, с куда более ранних времен) традиция: наиболее антигосударственно в России настроено сословие творцов, имеющее от государства максимальное число плюшек.Так вот: это приводит к концентрации у бюджетного вымени своеобразных моральных кентавров — людей, которые считают своим моральным долгом перед тусовкой не любить государство, при котором кормятся.Отступничество от этой нелюбви расценивается тусовкой как штрейкбрехерство, нарушение цеховой солидарности и предательство. А дальше начинается самое интересное.Для антигосударственной тусовки в принципе не существует ничего аморального, если это аморальное направлено против российского государства.Преступления против законов России — для нее морально оправданны, потому что это преступления не против законов вообще, а против законов плохой России, которая заведомо виновата перед тусовкой, должна ей и не выплатила в должном объеме отступные.Ненависть к России — оправданна для нее, потому что это ненависть к неправильной России, не выплатившей отступные и, следовательно, виноватой.Даже глумление над безусловно великими артистами морально оправданно, если эти артисты были верны России и ее государству.Неслучайно еще одной отвратительной сенсацией выходных стала дикарская радость медиакласса по поводу смерти великого Василия Ланового. Это лишнее подтверждение того факта, что антироссийскость накапливается непрерывно — и, увы, прорывается лишь иногда, в моменты, когда антироссийский медиакласс, раздухарившись, перестает стесняться и начинает рубить что думает....Фокус в том, что все эти люди, довольно активно желающие большинству из нас смерти, являются, говоря биологически, облигатными (то есть обязательными) паразитами: они не представляют себе своей жизни иначе, кроме как при вымени каких-нибудь бюджетов. И уже по этой причине они представляют собой группу риска — и в наименьшей степени заслуживают какого бы то ни было уважения и авторитета.И то, что они благодаря нелепому лохотрону с "дворцом" и протестами в очередной раз коллективно самовыразились и рассказали, что они думают о нас, — представляется хорошей новостью.Нам всем полезно помнить, с кем мы имеем дело.
https://ria.ru/20210201/travma-1595488728.html
https://ria.ru/20210130/slepakov-1595264829.html
https://ria.ru/20210130/slepakov-1595225844.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/lanovoy-1595091181.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/gosduma-1595305060.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Виктор Мараховский
https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg
Виктор Мараховский
https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_ae22fd4dfbeefc13d97db22078860d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, семен слепаков, василий лановой, авторы, мнение - авторы

Они желают нам смерти: чем виноваты Лановой и Слепаков

16:29 01.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСемен Слепаков
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Главным итогом публичной общественной жизни в России на минувших выходных должно было стать продолжение нелегальных протестов — и многие финансово заинтересованные СМИ упорно уверяют нас, что так и было.
В физической реальности, конечно, со второй серией выступлений все вышло предсказуемо. О "массовом выходе России на улицы" теперь не говорят даже ресурсы, безусловно преданные делу бунта. Подавляющее большинство городов, в которых неделей ранее был некоторый движ и делалась картинка для стримов, хранили возмутительное спокойствие. Мегаполисы, где традиционно набирается по несколько тысяч любителей протеста, также разочаровали и ничем не удивили.
Сотрудники правоохранительных органов в районе Каланчевской улицы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 12:49
В Кремле прокомментировали случаи получения травм на незаконных акциях
Настоящий итог, пожалуй, был подведен в другой области — в медиасфере. Российский медиакласс, обычно склонный изящно негодовать по поводу родины, внезапно обнаружил, что его приватизировала и требует от него беспрекословной покорности специфическая община принципиальных врагов власти.
Скорее неожиданно для себя центральной фигурой политической жизни стал комический куплетист С. Слепаков, автор множества песен о том, как в России дурно жить, как в ней воровата власть и как неуютна общая ситуация.
Напомним для тех, кто не следил. Куплетист написал и опубликовал в своей инсте стих о том, что воины добра, вышедшие бороть государственное зло на российские улицы и по этому поводу начавшие нападать на сотрудников правопорядка и оппонентов, пугают его больше, чем собственно власть.
Комик подвергся моментальной репрессии. К нему в комментарии пришли все, включая супругу сидящего под арестом протест-менеджера, и вывалили на него полагающиеся по такому случаю проклятия и обвинения — в продажности, в получении тридцати и более серебреников, в "желании стать акционером Газпрома" и проч.
Когда комик не только не пожелал немедленно покаяться, но еще и начал отстаивать свое моральное право на критичность — подключились новые мощности. Ему и его семье массово пожелали умереть максимально отвратительными способами — и одновременно призвали не принимать эти угрозы и пожелания сдохнуть за то, чем они являются, потому что это всего лишь выражение боли общества, угнетаемого режимом.
Концерт С. Слепакова на Вечерах у камина в ресторане Бочка - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
30 января, 14:22
Слепаков пожаловался на угрозы из-за стихотворения про незаконные акции
На данный момент последним актом, кажется, является выступление коллеги Слепакова по цеху М. Галкина, который процитировал Белинского про гнет самодержавия, призвал коллегу не делать "вывод об общем из маргинальной частности", тут же вступился за маргинальное, которое Слепаковым "тоже передернуто", и тоже туманно обвинил его опять-таки в тайных мотивах, добавив: "Я надеюсь, что заблуждаешься ты искренно, а не пытаешься таким образом скрыть какие-то другие мотивы".
Мы, конечно, можем снисходительно похихикать над тем, что лицедеи рассказывают друг другу про честь и искренность, но не будем.
Интереснее тут другое.
Специфика российской оппозиционности состоит в том, что совершенно диктаторская власть над ней принадлежит (что, вообще-то, странно) не ведущим оппозиционным политическим силам.
По какой-то мистической причине среди звезд отечественной эстрады/литературы/кино отсутствуют сторонники КПРФ или ЛДПР — партий, за которые голосуют миллионы наших сограждан. Зато дичайшим авторитетом пользуется внепарламентская, маргинальная, концентрирующаяся в мегаполисах (и даже там составляющая лишь привилегированное меньшинство) тусовка, отрицающая российскую государственность снизу доверху, совсем, принципиально.
Шизофреничность подобной позиции российского медиакласса только кажущаяся: по-своему она вполне оправданна. Отечественное креативное сословие, с одной стороны, зависит от казенных или околоказенных бюджетов чуть менее чем полностью. Гигантская доля их доходов приходит от разного рода участия в официальных мероприятиях уровня "день города/городская книжная ярмарка/фестиваль культуры/государственные субсидии на кино", а также от банальных корпоративных елок — на которые в конечном итоге расходуются средства все той же госказны.
С другой стороны — креативное сословие ощущает ненадежность своего положения и испытывает понятный стресс оттого, что оно функционирует, по сути, милостью режима.
Что важно: лишь незначительная часть данного сословия может твердо положиться на признание непосредственно у российской публики (как тот же куплетист Слепаков, объясняющий проклинающим его, что он зажиточен благодаря своей жесткой работоспособности).
Кадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 01:14Шоубиз
Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения о незаконных акциях
Это очень важный момент. В подавляющем своем большинстве российский медиакласс производит неконкурентоспособную продукцию, нуждающуюся в непрерывном финансовом подогреве со стороны пресловутых бюджетов. Потому что собственно публика содержать его не может и не хочет (это не тайна, просто об этом не принято говорить: фильмы российских культуртрегеров в подавляющем большинстве не окупаются, их книжки расходятся слабыми тиражами, их концерты не обеспечивают процветания).
Это, увы, просто факт.
В итоге медиакласс в России зависим от государства — и, как всякий зависимый, ищет способы самоутвердиться за счет благодетеля, а по возможности стать вообще главным.
От своего эргономичного ума российский медиакласс не придумал лучшего способа гарантировать свое благосостояние, чем постоянно покрикивать на государство, укорять его в том, что оно, государство, — плохое, преступное, вороватое и дурное. Выкручивать руки, винить, требовать больше привилегий, денег и бонусов.
Итогом стала отечественная, тянущаяся еще с 90-х (а скорее всего, с куда более ранних времен) традиция: наиболее антигосударственно в России настроено сословие творцов, имеющее от государства максимальное число плюшек.
Так вот: это приводит к концентрации у бюджетного вымени своеобразных моральных кентавров — людей, которые считают своим моральным долгом перед тусовкой не любить государство, при котором кормятся.
Отступничество от этой нелюбви расценивается тусовкой как штрейкбрехерство, нарушение цеховой солидарности и предательство.
А дальше начинается самое интересное.
Для антигосударственной тусовки в принципе не существует ничего аморального, если это аморальное направлено против российского государства.
Преступления против законов России — для нее морально оправданны, потому что это преступления не против законов вообще, а против законов плохой России, которая заведомо виновата перед тусовкой, должна ей и не выплатила в должном объеме отступные.
Ненависть к России — оправданна для нее, потому что это ненависть к неправильной России, не выплатившей отступные и, следовательно, виноватой.
Даже глумление над безусловно великими артистами морально оправданно, если эти артисты были верны России и ее государству.
Неслучайно еще одной отвратительной сенсацией выходных стала дикарская радость медиакласса по поводу смерти великого Василия Ланового.
Актер Василий Лановой на церемонии вручения зрительской театральной премии Звезда Театрала в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 11:17
"Был любим народом". Коллеги скорбят из-за смерти Ланового
Это лишнее подтверждение того факта, что антироссийскость накапливается непрерывно — и, увы, прорывается лишь иногда, в моменты, когда антироссийский медиакласс, раздухарившись, перестает стесняться и начинает рубить что думает.
...Фокус в том, что все эти люди, довольно активно желающие большинству из нас смерти, являются, говоря биологически, облигатными (то есть обязательными) паразитами: они не представляют себе своей жизни иначе, кроме как при вымени каких-нибудь бюджетов.
И уже по этой причине они представляют собой группу риска — и в наименьшей степени заслуживают какого бы то ни было уважения и авторитета.
И то, что они благодаря нелепому лохотрону с "дворцом" и протестами в очередной раз коллективно самовыразились и рассказали, что они думают о нас, — представляется хорошей новостью.
Нам всем полезно помнить, с кем мы имеем дело.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 20:08
"Попытка провалилась". В Госдуме оценили "расследование" о "дворце"
 
РоссияСемен СлепаковВасилий ЛановойАвторыМнение - Авторы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния