https://ria.ru/20210201/proekt-1595558241.html
Проект РИА Новости "Лунная станция" опубликован на платформе STEAM
Проект РИА Новости "Лунная станция" опубликован на платформе STEAM
"Лунная станция" стал первым проектом, разработанным российским СМИ, доступным на платформе STEAM, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:49
2021-02-01T18:49
2021-02-01T23:23
миа "россия сегодня"
наталья лосева
риа новости
новости агентства
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. "Лунная станция" стал первым проектом, разработанным российским СМИ, доступным на платформе STEAM, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ.Проект переведен на английский и доступен для просмотра в шлемах виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift пользователям со всего мира. В новой версии VR-реконструкции, выпущенной агентством в 2019 году, стало доступно управление с помощью контроллеров, а мобильность игрока стала значительно выше за счет возможности отслеживания положения игрока в реальном пространстве.Несмотря на то, что основная часть проектов, размещенных на STEAM, — это игры, также на платформе можно найти образовательный контент и проекты в виртуальной реальности BBC и The New York Times."Лунная станция" — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, возможно, будет выглядеть первая международная лунная станция. Пользователь становится космонавтом, может выйти на поверхность Луны, управлять ровером, провести анализ грунта, развернуть солнечные батареи. Проект был изначально разработан для мобильной версии, которая доступна в приложение РИА.Lab. На платформе Steam проект доступен бесплатно.STEAM — онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ. Кроме того, Steam обеспечивает защиту авторских прав владельцев контента, дает доступ к играм многопользовательским играм, поддерживает и потоковое вещание. На платформе поддерживается социальная сеть для игроков, а каждый разработчик может организовать собственное комьюнити. Программный клиент Steam обеспечивает регулярное обновление игр, облачные сохранения, текстовую и голосовую связь между игроками."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik, в России — РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, ТОК, КОТ. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Проект РИА Новости "Лунная станция" опубликован на платформе STEAM
"Лунная станция" стал первым проектом, разработанным российским СМИ доступным на платформе STEAM, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ.
Проект переведен на английский и доступен для просмотра в шлемах виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift пользователям со всего мира. В новой версии VR-реконструкции, выпущенной агентством в 2019 году, стало доступно управление с помощью контроллеров, а мобильность игрока стала значительно выше за счет возможности отслеживания положения игрока в реальном пространстве.
2021-02-01T18:49
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", наталья лосева, риа новости, новости агентства, общество
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
"Лунная станция" стал первым проектом, разработанным российским СМИ, доступным
на платформе STEAM, крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ.
Проект переведен на английский и доступен для просмотра в шлемах виртуальной реальности Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift пользователям со всего мира. В новой версии VR-реконструкции, выпущенной агентством в 2019 году, стало доступно управление с помощью контроллеров, а мобильность игрока стала значительно выше за счет возможности отслеживания положения игрока в реальном пространстве.
Несмотря на то, что основная часть проектов, размещенных на STEAM, — это игры, также на платформе можно найти образовательный контент и проекты в виртуальной реальности BBC и The New York Times.
"Мы начинали наши эксперименты с виртуальной реальностью, когда количество пользователей — владельцев шлемов было довольно мало. Сейчас во всем мире мы видим стремительный рост количества устройств: каждый год появляются новые шлемы, они становятся дешевле, производительнее, удобнее. Аудитория растет, и теперь наши интересы лежат в области высокотехнологичных решений и ожидания смены форм-фактора, когда на замену или в дополнение к смартфонам придут умные очки", — отметила заместитель главного редактора Наталья Лосева.
"Лунная станция" — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, возможно, будет выглядеть первая международная лунная станция. Пользователь становится космонавтом, может выйти на поверхность Луны, управлять ровером, провести анализ грунта, развернуть солнечные батареи. Проект был изначально разработан для мобильной версии, которая доступна в приложение РИА.Lab. На платформе Steam проект доступен бесплатно.
STEAM
— онлайн-сервис распространения компьютерных игр и программ. Кроме того, Steam обеспечивает защиту авторских прав владельцев контента, дает доступ к играм многопользовательским играм, поддерживает и потоковое вещание. На платформе поддерживается социальная сеть для игроков, а каждый разработчик может организовать собственное комьюнити. Программный клиент Steam обеспечивает регулярное обновление игр, облачные сохранения, текстовую и голосовую связь между игроками.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом — международное новостное агентство и радио Sputnik
, в России — РИА Новости
, Прайм
, ИноСМИ
, ТОК
, КОТ
. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4
".