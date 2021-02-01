https://ria.ru/20210201/premiya-1595508137.html

Бывшего советника Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывшего советника Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковиц номинированы на РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:20

2021-02-01T14:20

2021-02-01T17:39

джаред кушнер

дэвид фридман

дональд трамп

альфред нобель

судан

марокко

бахрейн

оаэ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583672194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1954c3f5f7e298e3f9e02825dc3975d4.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковиц номинированы на Нобелевскую премию мира за их роль в заключении Авраамских соглашений, направленных на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами, сообщает агентство Рейтер.Как сообщает агентство, предложение номинировать Кушнера и Берковица поступило от почетного профессора юридического факультета Гарварда юриста Алана Дершовица, который помогал экс-президенту Трампу в ходе первого слушания по его импичменту.Как сообщает агентство, в письме Дершовиц также упомянул о бывшем после США в Израиле Дэвиде Фридмане и после Израиля в США Роне Дермере в связи с соглашениями."Нобелевская премия мира вручается не за популярность. Она также не является оценкой мнения международного сообщества о тех, кто помог добиться мира. Это награда, которая дается тем, кто отвечает неимоверно строгим требованиям, которые Альфред Нобель прописал в своем завещании", — приводит агентство слова юриста.Согласно порядку процедуры, опубликованному на сайте Нобелевской премии, в период с февраля по март Нобелевский комитет будет оценивать работу всех кандидатов, а затем подготовит окончательный список номинантов.США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса в прошлом году был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер принимал участие в процессе.

https://ria.ru/20210131/tikhanovskaya-1595358481.html

https://ria.ru/20210130/premiya-1595231624.html

судан

марокко

бахрейн

оаэ

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, дэвид фридман, дональд трамп, альфред нобель, судан, марокко, бахрейн, оаэ, сша, в мире