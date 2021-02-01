Бывшего советника Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
14:20 01.02.2021 (обновлено: 17:39 01.02.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джаред Кушнер
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Белого дома по ближневосточному урегулированию Ави Берковиц номинированы на Нобелевскую премию мира за их роль в заключении Авраамских соглашений, направленных на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами, сообщает агентство Рейтер.
Как сообщает агентство, предложение номинировать Кушнера и Берковица поступило от почетного профессора юридического факультета Гарварда юриста Алана Дершовица, который помогал экс-президенту Трампу в ходе первого слушания по его импичменту.
Как сообщает агентство, в письме Дершовиц также упомянул о бывшем после США в Израиле Дэвиде Фридмане и после Израиля в США Роне Дермере в связи с соглашениями.
"Нобелевская премия мира вручается не за популярность. Она также не является оценкой мнения международного сообщества о тех, кто помог добиться мира. Это награда, которая дается тем, кто отвечает неимоверно строгим требованиям, которые Альфред Нобель прописал в своем завещании", — приводит агентство слова юриста.
Согласно порядку процедуры, опубликованному на сайте Нобелевской премии, в период с февраля по март Нобелевский комитет будет оценивать работу всех кандидатов, а затем подготовит окончательный список номинантов.
США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса в прошлом году был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер принимал участие в процессе.
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