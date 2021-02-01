Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в Сети

"Правительству РФ... совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и "цифровой гигиены", - говорится в перечне поручений.