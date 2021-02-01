Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в Сети
10:52 01.02.2021 (обновлено: 10:56 01.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект плана мероприятий ("дорожной карты") по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и "цифровой гигиены", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 августа, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.