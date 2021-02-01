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Путин поручил изучить вопрос о создании в России суда по правам человека
Путин поручил изучить вопрос о создании в России суда по правам человека
Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека. Соответствующее поручение опубликовано на... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:51
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вооруженные силы рф
константин чуйченко
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Срок выполнения поручения — до 1 июня. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.В начале декабря российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал предложенную идею создания Российского суда по правам человека.Президент отметил, что подобные институты требуют финансирования и изменения отдельных систем, однако добавил, что считает идею "саму по себе правильной".
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вооруженные силы рф, константин чуйченко, владимир путин, политика

Путин поручил изучить вопрос о создании в России суда по правам человека

10:51 01.02.2021 (обновлено: 12:00 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации:.. рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", — говорится в поручении.

Срок выполнения поручения — до 1 июня. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.
В начале декабря российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал предложенную идею создания Российского суда по правам человека.
Президент отметил, что подобные институты требуют финансирования и изменения отдельных систем, однако добавил, что считает идею "саму по себе правильной".
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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Вооруженные силы РФКонстантин ЧуйченкоВладимир ПутинПолитика
 
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