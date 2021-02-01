https://ria.ru/20210201/prava-1595455529.html

Путин поручил изучить вопрос о создании в России суда по правам человека

Путин поручил изучить вопрос о создании в России суда по правам человека

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека. Соответствующее поручение опубликовано на... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:51

2021-02-01T10:51

2021-02-01T12:00

вооруженные силы рф

константин чуйченко

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Срок выполнения поручения — до 1 июня. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.В начале декабря российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал предложенную идею создания Российского суда по правам человека.Президент отметил, что подобные институты требуют финансирования и изменения отдельных систем, однако добавил, что считает идею "саму по себе правильной".

https://ria.ru/20201211/gosduma-1588750131.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, константин чуйченко, владимир путин, политика