Путин поручил изучить вопрос о создании в России суда по правам человека
10:51 01.02.2021 (обновлено: 12:00 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о необходимости создания российского суда по правам человека. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать Верховному суду Российской Федерации:.. рассмотреть совместно с министерством юстиции Российской Федерации вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения", — говорится в поручении.
Срок выполнения поручения — до 1 июня. Ответственным за выполнение поручения назначен председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.
В начале декабря российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал предложенную идею создания Российского суда по правам человека.
Президент отметил, что подобные институты требуют финансирования и изменения отдельных систем, однако добавил, что считает идею "саму по себе правильной".
11 декабря 2020, 13:04В Госдуме оценили идею о создании российского суда по правам человека