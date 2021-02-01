https://ria.ru/20210201/potok-1595446504.html

Россия может обратиться в суд для защиты "Северного потока — 2"

Россия может обратиться в суд для защиты "Северного потока — 2"

Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства "Северного потока — 2", заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:06

2021-02-01T10:06

2021-02-01T12:27

большое интервью дмитрия медведева

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

северный поток

дмитрий медведев

сша

украина

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства "Северного потока — 2", заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд", — уточнил он в интервью российским СМИ.По его словам, суды могут быть как национальные, так и контрактные."Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию", — добавил Медведев.Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на то что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, "все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса"."Вот они должны сказать свое слово", — убежден зампред Совбеза.Медведев заявил, что нет никаких сомнений в достройке газопровода, так как он нужен всем странам, при этом Германия должна занять твердую позицию и не прогибаться под требования США. Он отметил, что "коллеги из Федеративной Республики Германия, в общем-то, открыто об этом говорят". "Если они займут твердую позицию, не пожертвуют частью своего суверенитета, что иногда бывало в истории, и не прогнутся под американскую позицию, то тогда он будет, вне всякого сомнения, достроен. Тем более что он готов на 90%, вложены огромные деньги. Еще раз подчеркиваю: он нужен всем странам", — добавил зампред Совбеза России.Медведев отметил, что до конца не знает позицию администрации США, но, как он понял, новый госсекретарь Энтони Блинкен "сказал о том, что нужно продолжать давить на этот наш "Северный поток" и добиваться отказа от его осуществления". "То есть в этом смысле приоритеты американской администрации не поменялись. Но вы знаете, я всегда исхожу вот из чего: все-таки экономические резоны при принятии решений очень часто перевешивают вот такую голую политику. А экономические резоны абсолютны и со стороны европейцев, ну и, конечно, с нашей стороны. Так что, я полагаю, что все будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись", — полагает он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год: в декабре 2020-го судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210130/nordstream-1595275424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sevpotok-1594752548.html

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