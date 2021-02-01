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Россия может обратиться в суд для защиты "Северного потока — 2"
Россия может обратиться в суд для защиты "Северного потока — 2"
Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства "Северного потока — 2", заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:06
2021-02-01T12:27
большое интервью дмитрия медведева
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
энтони блинкен
северный поток
дмитрий медведев
сша
украина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства "Северного потока — 2", заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев."Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд", — уточнил он в интервью российским СМИ.По его словам, суды могут быть как национальные, так и контрактные."Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию", — добавил Медведев.Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на то что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, "все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса"."Вот они должны сказать свое слово", — убежден зампред Совбеза.Медведев заявил, что нет никаких сомнений в достройке газопровода, так как он нужен всем странам, при этом Германия должна занять твердую позицию и не прогибаться под требования США. Он отметил, что "коллеги из Федеративной Республики Германия, в общем-то, открыто об этом говорят". "Если они займут твердую позицию, не пожертвуют частью своего суверенитета, что иногда бывало в истории, и не прогнутся под американскую позицию, то тогда он будет, вне всякого сомнения, достроен. Тем более что он готов на 90%, вложены огромные деньги. Еще раз подчеркиваю: он нужен всем странам", — добавил зампред Совбеза России.Медведев отметил, что до конца не знает позицию администрации США, но, как он понял, новый госсекретарь Энтони Блинкен "сказал о том, что нужно продолжать давить на этот наш "Северный поток" и добиваться отказа от его осуществления". "То есть в этом смысле приоритеты американской администрации не поменялись. Но вы знаете, я всегда исхожу вот из чего: все-таки экономические резоны при принятии решений очень часто перевешивают вот такую голую политику. А экономические резоны абсолютны и со стороны европейцев, ну и, конечно, с нашей стороны. Так что, я полагаю, что все будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись", — полагает он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год: в декабре 2020-го судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210130/nordstream-1595275424.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sevpotok-1594752548.html
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большое интервью дмитрия медведева, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, северный поток, дмитрий медведев, сша, украина, экономика

Россия может обратиться в суд для защиты "Северного потока — 2"

10:06 01.02.2021 (обновлено: 12:27 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия может задействовать судебные механизмы для защиты строительства "Северного потока — 2", заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Если все-таки для этого будут поводы, в суд можно обратиться, безусловно. Только еще нужно понять, в какой суд", — уточнил он в интервью российским СМИ.
По его словам, суды могут быть как национальные, так и контрактные.
"Нужно смотреть, где эти споры рассматриваются. Наверное, потенциально, можно обратиться и в американский суд, но только это все будет очень долго, и у нас нет никакой уверенности, что американский суд займет в этом смысле объективную позицию", — добавил Медведев.
Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на то что он всегда выступает за судебное рассмотрение вопросов, "все-таки здесь гораздо важнее позиция лидеров государств и лидеров бизнеса".
"Вот они должны сказать свое слово", — убежден зампред Совбеза.
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Медведев заявил, что нет никаких сомнений в достройке газопровода, так как он нужен всем странам, при этом Германия должна занять твердую позицию и не прогибаться под требования США. Он отметил, что "коллеги из Федеративной Республики Германия, в общем-то, открыто об этом говорят".
"Если они займут твердую позицию, не пожертвуют частью своего суверенитета, что иногда бывало в истории, и не прогнутся под американскую позицию, то тогда он будет, вне всякого сомнения, достроен. Тем более что он готов на 90%, вложены огромные деньги. Еще раз подчеркиваю: он нужен всем странам", — добавил зампред Совбеза России.
Медведев отметил, что до конца не знает позицию администрации США, но, как он понял, новый госсекретарь Энтони Блинкен "сказал о том, что нужно продолжать давить на этот наш "Северный поток" и добиваться отказа от его осуществления".
"То есть в этом смысле приоритеты американской администрации не поменялись. Но вы знаете, я всегда исхожу вот из чего: все-таки экономические резоны при принятии решений очень часто перевешивают вот такую голую политику. А экономические резоны абсолютны и со стороны европейцев, ну и, конечно, с нашей стороны. Так что, я полагаю, что все будет сделано. Вопрос в сроках. Наверное, придется еще каким-то терпением запастись", — полагает он.
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27 января, 11:22Сказано в эфире
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год: в декабре 2020-го судно "Фортуна" уложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Вашингтон расширил санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
Большое интервью Дмитрия МедведеваAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Энтони БлинкенСеверный потокДмитрий МедведевСШАУкраинаЭкономика
 
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