https://ria.ru/20210201/popytka-1595515372.html

Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы

Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы

В Тверской области в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за попытку убийства топором малолетнего сына сожительницы, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:41

2021-02-01T14:41

2021-02-01T14:41

россия

тверская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. В Тверской области в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за попытку убийства топором малолетнего сына сожительницы, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 31 января мужчина, находясь в доме в деревне Столыпино Зубцовского района, схватил малолетнего сына своей сожительницы и нанес ему не менее одного удара топором, "причинив ребенку рубленую рану левого предплечья, открытый перелом левой лучевой кости". "Довести свой преступный умысел, направленный на убийство малолетнего, мужчина не смог, в связи с тем, что его действия были пресечены матерью ребенка", - уточняет управление.Мужчина задержан, допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия в обязательном порядке будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210130/ubiystvo-1595274389.html

россия

тверская область

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россия, тверская область, происшествия