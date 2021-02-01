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Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы
В Тверской области в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за попытку убийства топором малолетнего сына сожительницы, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:41
2021-02-01T14:41
россия
тверская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. В Тверской области в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за попытку убийства топором малолетнего сына сожительницы, сообщает СУСК РФ по региону.По версии следствия, 31 января мужчина, находясь в доме в деревне Столыпино Зубцовского района, схватил малолетнего сына своей сожительницы и нанес ему не менее одного удара топором, "причинив ребенку рубленую рану левого предплечья, открытый перелом левой лучевой кости". "Довести свой преступный умысел, направленный на убийство малолетнего, мужчина не смог, в связи с тем, что его действия были пресечены матерью ребенка", - уточняет управление.Мужчина задержан, допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия в обязательном порядке будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210130/ubiystvo-1595274389.html
россия
тверская область
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россия, тверская область, происшествия

Жителя Тверской области заподозрили в попытке убийства сына сожительницы

14:41 01.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. В Тверской области в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за попытку убийства топором малолетнего сына сожительницы, сообщает СУСК РФ по региону.
"Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 15:53
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве девушки
По версии следствия, 31 января мужчина, находясь в доме в деревне Столыпино Зубцовского района, схватил малолетнего сына своей сожительницы и нанес ему не менее одного удара топором, "причинив ребенку рубленую рану левого предплечья, открытый перелом левой лучевой кости". "Довести свой преступный умысел, направленный на убийство малолетнего, мужчина не смог, в связи с тем, что его действия были пресечены матерью ребенка", - уточняет управление.
Мужчина задержан, допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. "По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия в обязательном порядке будут устанавливаться все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - отмечается в сообщении.
 
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