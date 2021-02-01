https://ria.ru/20210201/politsiya-1595568524.html

В Совфеде оценили действия полиции на несогласованных акциях 31 января

В Совфеде оценили действия полиции на несогласованных акциях 31 января

Полиция на прошедших в минувшее воскресенье несогласованных акциях действовала в рамках закона, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T18:48

2021-02-01T18:48

2021-02-01T18:48

виктор бондарев

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полиция на прошедших в минувшее воскресенье несогласованных акциях действовала в рамках закона, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Однако, отметил Бондарев, у участников-активистов и организаторов акций были задачи, в том числе, дискредитации власти и силовиков."На то у многих из них и делался расчет: совершить правонарушение, стать задержанным и преподнести это задержание как страдание за правду, свободу и справедливость. Каков лидер, таковы и последователи. Никаких политических мотивов в аресте (Алексея) Навального нет, сугубо уголовная составляющая. Но он упорно подает это широкой аудитории как мученичество за свои оппозиционные (а по существу антироссийские) взгляды, как "гонение на несогласных". Так из обычного преступника Навальный для определенных кругов (к счастью, немногочисленных, хотя он и пытается убедить в обратном) стал целым символом некоей мифической "борьбы". И это умело используют западные пропагандисты", - убежден глава комитета Совфеда.По мнению Бондарева, участники акций рвались во многих случаях совершить провокации и выставить себя потом, после справедливого задержания, жертвами политических репрессий.Аудитория сторонников Навального на самом деле неуклонно уменьшается, что бы там ни транслировали отдельные YouTube-каналы, добавил сенатор. "Среди тех, кто принял участие в митингах в защиту Навального, много явно проплаченного "народа". Сценарий, известный еще с украинского Майдана. Да и прежде во многих странах эта технология цветных революций практиковалась", - заявил Бондарев."Отрадно, что у нас по большей части разумный народ, не ведущийся на такие провокации, а также профессиональные, неподкупные органы правопорядка, выполняющие свою работу должным образом", - добавил сенатор.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бондарев, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия