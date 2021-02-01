Гидрометцентр предупредил о заметном похолодании в Европейской России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие идут по Каланчевской улице в Москве во время снегопада
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ночные температуры опустятся ниже -15 градусов, а дневные будут около -10 градусов в конце недели в центре европейской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центре европейской части ожидается комфортная зимняя погода. Снега много даже на московских станциях. Температура в первой половине недели будет от -2-6 градусов. Это где-то на пять градусов выше нормы. Начиная с пятницы наступают более суровые условия, меняется циркуляция и температура ночью будет ниже -15 градусов, а дальше еще ниже на пару градусов. Дневные температуры в районе двузначных отметок со знаком минус", - сказал Вильфанд.
Как утончил Вильфанд, к концу недели в Московской, Ивановской, Новгородской, Ленинградской областях температура будет ниже нормы на три градуса.
"Такое резкое заметное похолодание… Осадков существенных не ожидается", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что на юге европейской части России в первую неделю февраля температура будет некомфортной. Только на самом юге в Крыму и на Черноморском побережье будет температура выше +15 градусов.