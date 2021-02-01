https://ria.ru/20210201/pokholodanie-1595419506.html

Гидрометцентр предупредил о заметном похолодании в Европейской России

Гидрометцентр предупредил о заметном похолодании в Европейской России

Ночные температуры опустятся ниже -15 градусов, а дневные будут около -10 градусов в конце недели в центре европейской части России, сообщил РИА Новости научный РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T00:19

2021-02-01T00:19

2021-02-01T00:19

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

ленинградская область

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ночные температуры опустятся ниже -15 градусов, а дневные будут около -10 градусов в конце недели в центре европейской части России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Как утончил Вильфанд, к концу недели в Московской, Ивановской, Новгородской, Ленинградской областях температура будет ниже нормы на три градуса."Такое резкое заметное похолодание… Осадков существенных не ожидается", - сказал Вильфанд.Он отметил, что на юге европейской части России в первую неделю февраля температура будет некомфортной. Только на самом юге в Крыму и на Черноморском побережье будет температура выше +15 градусов.

https://ria.ru/20210130/pogoda-1595233817.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, ленинградская область, общество