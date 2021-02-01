https://ria.ru/20210201/pogoda-1595462129.html
Москвичей предупредили о сильном похолодании
Москвичей предупредили о сильном похолодании
Сильное похолодание придет в Москву в пятницу, в выходные ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:21
2021-02-01T11:21
2021-02-01T11:38
погода
москва
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сильное похолодание придет в Москву в пятницу, в выходные ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Погода будет меняться. В начале недели погода будет без осадков и еще относительно теплая. Сегодня днем в Москве порядка минус 3 - минус 5 градусов. В ночь на вторник будет подмораживать, потому что погода будет облачная с прояснениями, за счет прояснений температура в городе понизится до минус 9 - минус 11 градусов, по области – минус 7 - минус 12, в пониженных местах рельефа возможно вымораживание до минус 15 градусов. Дневная температура завтра в городе – минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8. Ветер еще сохранится юго-западный", – рассказала Позднякова.По ее словам, 3 февраля возможен небольшой снег, ночь будет довольно морозной: в Москве минус 10 - минус 12, по области минус 9 - минус 14. Дневная температура в городе – около минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8.Четверг будет самым "теплым" относительно нормы: температура воздуха в течение суток в Москве – минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8, это выше климатической нормы на 3-4 градуса. Также возможен небольшой снег."Начиная с 5 числа атмосферное давление начнет интенсивно повышаться… Постепенно власть над погодой перейдет к холодному антициклону, мы будем находиться на его восточной периферии. Пятого числа еще возможен местами небольшой снежок. Минимальная температура в Москве – минус 10 - минус 15 в ночные часы, минус 7 - минус 12 днем. Будет довольно плотный северо-западный ветер, поэтому… будет казаться, что на улице стало очень холодно", - отметила Позднякова.Синоптик уточнила, что адвекция холодного воздуха сохранится в выходные дни."Атмосферное давление подрастет, погода без существенных осадков, со значительными прояснениями, минимальная температура в субботу – минус 15 - минус 20, днем в субботу минус 12 - минус 17. В воскресенье не исключено, что морозы в ночные часы будут еще более крепкими, то есть в выходные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 7-8", - заключила метеоролог.
https://ria.ru/20210201/pogoda-1595442125.html
https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html
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погода, москва, общество
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Сильное похолодание придет в Москву
в пятницу, в выходные ожидаются морозы до минус 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Погода будет меняться. В начале недели погода будет без осадков и еще относительно теплая. Сегодня днем в Москве порядка минус 3 - минус 5 градусов. В ночь на вторник будет подмораживать, потому что погода будет облачная с прояснениями, за счет прояснений температура в городе понизится до минус 9 - минус 11 градусов, по области – минус 7 - минус 12, в пониженных местах рельефа возможно вымораживание до минус 15 градусов. Дневная температура завтра в городе – минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8. Ветер еще сохранится юго-западный", – рассказала Позднякова.
По ее словам, 3 февраля возможен небольшой снег, ночь будет довольно морозной: в Москве минус 10 - минус 12, по области минус 9 - минус 14. Дневная температура в городе – около минус 5 градусов, по области от минус 3 до минус 8.
Четверг будет самым "теплым" относительно нормы: температура воздуха в течение суток в Москве – минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8, это выше климатической нормы на 3-4 градуса. Также возможен небольшой снег.
"Начиная с 5 числа атмосферное давление начнет интенсивно повышаться… Постепенно власть над погодой перейдет к холодному антициклону, мы будем находиться на его восточной периферии. Пятого числа еще возможен местами небольшой снежок. Минимальная температура в Москве – минус 10 - минус 15 в ночные часы, минус 7 - минус 12 днем. Будет довольно плотный северо-западный ветер, поэтому… будет казаться, что на улице стало очень холодно", - отметила Позднякова.
Синоптик уточнила, что адвекция холодного воздуха сохранится в выходные дни.
"Атмосферное давление подрастет, погода без существенных осадков, со значительными прояснениями, минимальная температура в субботу – минус 15 - минус 20, днем в субботу минус 12 - минус 17. В воскресенье не исключено, что морозы в ночные часы будут еще более крепкими, то есть в выходные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы градусов на 7-8", - заключила метеоролог.