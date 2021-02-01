Вильфанд спрогнозировал погоду в России на февраль
00:28 01.02.2021 (обновлено: 01:14 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На севере, в центре европейской части России и ряде других регионов температура в феврале превысит норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в северной половине и центре европейской территории России температура ожидается около нормы. Теплее нормы погода прогнозируется в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на южном и центральном Урале, в южной половине Западной Сибири и на крайнем юге Красноярского края, а также в Магаданской области и на Чукотке.
Вильфанд уточнил, что температура в феврале будет ниже нормы на Таймыре, севере Красноярского края, северо-западе Якутии, а также в южной половине Хабаровского края и на Сахалине.
"Во всех остальных регионах температурный регион около нормы", — пояснил глава Гидрометцентра.
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Ученый отметил, что избыток осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, в Поволжье, в Ростовской области, на севере Краснодарского края, на севере Ставрополья, в центре и на юге Урала, а также в южной половине Западной Сибири.
"Избыток осадков в Амурской области, на юге Хабаровского края и на севере Приморского края. Также на Чукотке и Камчатке", — подчеркнул собеседник агентства.
По прогнозам Гидрометцентра, меньше нормы выпадет осадков на севере европейской территории России, Урала, Западной Сибири и Средней Сибири, то есть от Мурманской области, севера Красноярского края и в Забайкалье.