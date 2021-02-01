https://ria.ru/20210201/pogoda-1595420350.html

Вильфанд спрогнозировал погоду в России на февраль

Вильфанд спрогнозировал погоду в России на февраль

На севере, в центре европейской части России и ряде других регионов температура в феврале превысит норму, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T00:28

2021-02-01T00:28

2021-02-01T01:14

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На севере, в центре европейской части России и ряде других регионов температура в феврале превысит норму, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, в северной половине и центре европейской территории России температура ожидается около нормы. Теплее нормы погода прогнозируется в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на южном и центральном Урале, в южной половине Западной Сибири и на крайнем юге Красноярского края, а также в Магаданской области и на Чукотке.Вильфанд уточнил, что температура в феврале будет ниже нормы на Таймыре, севере Красноярского края, северо-западе Якутии, а также в южной половине Хабаровского края и на Сахалине."Во всех остальных регионах температурный регион около нормы", — пояснил глава Гидрометцентра.Ученый отметил, что избыток осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, в Поволжье, в Ростовской области, на севере Краснодарского края, на севере Ставрополья, в центре и на юге Урала, а также в южной половине Западной Сибири.По прогнозам Гидрометцентра, меньше нормы выпадет осадков на севере европейской территории России, Урала, Западной Сибири и Средней Сибири, то есть от Мурманской области, севера Красноярского края и в Забайкалье.

https://ria.ru/20210125/teplo-1594406973.html

https://ria.ru/20210201/pokholodanie-1595419506.html

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество