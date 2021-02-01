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Умер поэт Виктор Коваль
Умер поэт Виктор Коваль
Поэт Виктор Коваль умер на 74-м году жизни, об этом сообщил поэт Сергей Гандлевский, с которым они вместе состояли в поэтической группе "Альманах". РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:00
2021-02-01T15:00
2021-02-01T15:04
культура
сергей гандлевский
лев рубинштейн
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поэт Виктор Коваль умер на 74-м году жизни, об этом сообщил поэт Сергей Гандлевский, с которым они вместе состояли в поэтической группе "Альманах".Виктор Коваль – поэт и прозаик, член Союза писателей Москвы и Союза художников России. Родился в 1947 году в Москве, в юности снимался в кино как актер. Окончил художественно-графический факультет Московского полиграфического института, рисовал иллюстрации для книг и журналов. Писать стихи начал с 1970-х годов, был участником поэтической группы "Альманах" наравне с Михаилом Айзенбергом, Сергеем Гандлевским, Львом Рубинштейном и другими.
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сергей гандлевский, лев рубинштейн, общество