https://ria.ru/20210201/podrabotka-1595429733.html

Опрос показал количество россиян с подработкой

Опрос показал количество россиян с подработкой

Каждый шестой россиянин (17%) имеет подработку помимо основной официальной работы, 65% россиян хотели бы найти дополнительный заработок, показало исследование... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:46

2021-02-01T07:46

2021-02-01T10:48

россия

superjob

москва

работа

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Каждый шестой россиянин (17%) имеет подработку помимо основной официальной работы, 65% россиян хотели бы найти дополнительный заработок, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса пяти тысяч представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих основную официальную работу из 422 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года.Отмечается, что имеющие подработку россияне чаще тратят на нее менее десяти часов в неделю (61%). От десяти до 20 часов в неделю тратят на подработку 19% опрошенных. Каждый пятый посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю. "Чаще всего доля заработка от подработки составляет от десяти до 30% общего дохода (у 39% россиян)", — отмечают аналитики.Почти половина (47%) респондентов утверждает, что работодатели с основного места работы спокойно или с пониманием относятся к их подработкам. Руководитель каждого второго не догадывается о наличии у подчиненного второй работы. Начальство трех процентов россиян негативно относится к подработкам сотрудников.Среди представителей наиболее популярных профессиональных сфер чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%). Подрабатывают 23% медицинских сестер, каждый пятый программист и главный бухгалтер (по 20%). А вот кладовщиков и поваров, имеющих подработку, — меньшинство (пять и семь процентов соответственно).

https://ria.ru/20210125/schaste-1594429280.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, superjob, москва, работа, общество