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Опрос показал количество россиян с подработкой
Опрос показал количество россиян с подработкой
Каждый шестой россиянин (17%) имеет подработку помимо основной официальной работы, 65% россиян хотели бы найти дополнительный заработок, показало исследование... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:46
2021-02-01T10:48
россия
superjob
москва
работа
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Каждый шестой россиянин (17%) имеет подработку помимо основной официальной работы, 65% россиян хотели бы найти дополнительный заработок, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса пяти тысяч представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих основную официальную работу из 422 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года.Отмечается, что имеющие подработку россияне чаще тратят на нее менее десяти часов в неделю (61%). От десяти до 20 часов в неделю тратят на подработку 19% опрошенных. Каждый пятый посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю. "Чаще всего доля заработка от подработки составляет от десяти до 30% общего дохода (у 39% россиян)", — отмечают аналитики.Почти половина (47%) респондентов утверждает, что работодатели с основного места работы спокойно или с пониманием относятся к их подработкам. Руководитель каждого второго не догадывается о наличии у подчиненного второй работы. Начальство трех процентов россиян негативно относится к подработкам сотрудников.Среди представителей наиболее популярных профессиональных сфер чаще всего о наличии подработки рассказывали врачи (37%), преподаватели (33%) и системные администраторы (25%). Подрабатывают 23% медицинских сестер, каждый пятый программист и главный бухгалтер (по 20%). А вот кладовщиков и поваров, имеющих подработку, — меньшинство (пять и семь процентов соответственно).
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россия, superjob, москва, работа, общество

Опрос показал количество россиян с подработкой

07:46 01.02.2021 (обновлено: 10:48 01.02.2021)
 
© Fotolia / Maksim KostenkoРабота за ноутбуком. Архивное фото
Работа за ноутбуком. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Fotolia / Maksim Kostenko
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Каждый шестой россиянин (17%) имеет подработку помимо основной официальной работы, 65% россиян хотели бы найти дополнительный заработок, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса пяти тысяч представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих основную официальную работу из 422 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года.

"Каждый шестой россиянин (17%), помимо основной официальной работы, имеет подработку. В одном месте трудоустроены 65% респондентов, но они хотели бы найти дополнительный заработок. Не имеют подработок и не ищут их 18% работающих россиян", — говорится в исследовании.

Отмечается, что имеющие подработку россияне чаще тратят на нее менее десяти часов в неделю (61%). От десяти до 20 часов в неделю тратят на подработку 19% опрошенных. Каждый пятый посвящает дополнительной работе более 20 часов в неделю. "Чаще всего доля заработка от подработки составляет от десяти до 30% общего дохода (у 39% россиян)", — отмечают аналитики.
Почти половина (47%) респондентов утверждает, что работодатели с основного места работы спокойно или с пониманием относятся к их подработкам. Руководитель каждого второго не догадывается о наличии у подчиненного второй работы. Начальство трех процентов россиян негативно относится к подработкам сотрудников.
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РоссияSuperjobМоскваРаботаОбщество
 
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