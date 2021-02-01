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В ДНР обвинили Украину в остановке процесса обмена пленными
В ДНР обвинили Украину в остановке процесса обмена пленными
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев виноват в прекращении процесса подготовки и обмена пленными. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:43
2021-02-01T20:43
ситуация в днр и лнр
дарья морозова
донецкая народная республика
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев виноват в прекращении процесса подготовки и обмена пленными.Она пояснила, что представители Киева категорически игнорируют договорённости связанные с обменами пленными.
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ситуация в днр и лнр, дарья морозова, донецкая народная республика, киев, в мире

В ДНР обвинили Украину в остановке процесса обмена пленными

20:43 01.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев виноват в прекращении процесса подготовки и обмена пленными.

"У нас есть подписанный протокол, где четко прописаны обязательства украинской стороны о процессуальной очистке, также там прописано, что Украина должна нас информировать как идет работа по данному вопросу, но информации мы не получаем… Смело можно заявлять о том, что представители Украины виновны в том, что на данный момент процесс обмена полностью остановлен. Даже не понятно, когда этот процесс можно будет разблокировать", - сказала РИА Новости Морозова.

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Она пояснила, что представители Киева категорически игнорируют договорённости связанные с обменами пленными.

"Как мы можем подготавливать очередной этап обмена, если у нас нет информации, кто содержится на территории Украины, где содержится, в каких местах и почему… С начала 2020 года мы не получаем никакой информации… На данный момент мы запрашиваем данные о 98 людях", - пояснила Морозова.

 
Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
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