В ДНР обвинили Украину в остановке процесса обмена пленными

"У нас есть подписанный протокол, где четко прописаны обязательства украинской стороны о процессуальной очистке, также там прописано, что Украина должна нас информировать как идет работа по данному вопросу, но информации мы не получаем… Смело можно заявлять о том, что представители Украины виновны в том, что на данный момент процесс обмена полностью остановлен. Даже не понятно, когда этот процесс можно будет разблокировать", - сказала РИА Новости Морозова.