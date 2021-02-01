В ДНР обвинили Украину в остановке процесса обмена пленными
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что Киев виноват в прекращении процесса подготовки и обмена пленными.
"У нас есть подписанный протокол, где четко прописаны обязательства украинской стороны о процессуальной очистке, также там прописано, что Украина должна нас информировать как идет работа по данному вопросу, но информации мы не получаем… Смело можно заявлять о том, что представители Украины виновны в том, что на данный момент процесс обмена полностью остановлен. Даже не понятно, когда этот процесс можно будет разблокировать", - сказала РИА Новости Морозова.
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Она пояснила, что представители Киева категорически игнорируют договорённости связанные с обменами пленными.
"Как мы можем подготавливать очередной этап обмена, если у нас нет информации, кто содержится на территории Украины, где содержится, в каких местах и почему… С начала 2020 года мы не получаем никакой информации… На данный момент мы запрашиваем данные о 98 людях", - пояснила Морозова.