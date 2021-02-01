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Сенатор Джабаров усомнился в "планах" НАТО нанести удар по Калининграду
Сенатор Джабаров усомнился в "планах" НАТО нанести удар по Калининграду
Заявление о планах НАТО нанести удар по Калининграду - из области фантастики, никто не посмеет проверить обороноспособность России таким образом, заявил первый... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:38
2021-02-01T18:38
россия
владимир джабаров
балтийский флот вмф россии
нато
калининград
безопасность
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заявление о планах НАТО нанести удар по Калининграду - из области фантастики, никто не посмеет проверить обороноспособность России таким образом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов "Искандер", блокаду Балтийска, уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных, указывается в публикации. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский ранее заявил РИА Новости, что подобные сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными "экспертами"."Это из области фантастики", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Вместе РФ".Он подчеркнул, что Калининградская область стоит не только под защитой Балтийского флота, "но там совсем недалеко Северный флот, мощь которого несоизмерима выше с другими военно-морскими силами (других государств)".
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/nato-1595292909.html
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россия, владимир джабаров, балтийский флот вмф россии, нато, калининград, безопасность

Сенатор Джабаров усомнился в "планах" НАТО нанести удар по Калининграду

18:38 01.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Заявление о планах НАТО нанести удар по Калининграду - из области фантастики, никто не посмеет проверить обороноспособность России таким образом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, написал, что сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов "Искандер", блокаду Балтийска, уничтожение систем С-400 и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тысяч польских военных, указывается в публикации. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", ведущий российский военный эксперт Виктор Мураховский ранее заявил РИА Новости, что подобные сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными "экспертами".
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"Это из области фантастики", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Вместе РФ".
Он подчеркнул, что Калининградская область стоит не только под защитой Балтийского флота, "но там совсем недалеко Северный флот, мощь которого несоизмерима выше с другими военно-морскими силами (других государств)".
"Я думаю, никто не посмеет проверить нашу силу, нашу обороноспособность на примере Калининградской области", - заключил парламентарий.
 
РоссияВладимир ДжабаровБалтийский флот ВМФ РоссииНАТОКалининградБезопасность
 
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