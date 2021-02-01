https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html

Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции

Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции

Известный в Нижегородской области журналист Александр Пичугин задержан за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:30

2021-02-01T15:30

2021-02-01T17:53

россия

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Известный в Нижегородской области журналист Александр Пичугин задержан за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее Пичугин, создатель и редактор интернет-издания "Репортер-НН", сообщил о своем задержании, опубликовав видеообращение в Facebook. "Мой репортаж о том, как проходит вторая акция протеста, закончился довольно быстро. Я уже в автозаке", - заявил он. По словам журналиста, его доставили в отдел полиции №2 Канавинского района, где задержат до понедельника, дальнейшее решение примет Нижегородский районный суд. На вопрос коллег о том, почему его задержали, хотя он является сотрудником СМИ, Пичугин ответил, что он журналист "по сути, но не по корочкам, как гендиректор не сделал себе" удостоверения.Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, Пичугин был задержан 31 января на улице Большой Покровской "за участие в несанкционированном митинге".В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции сообщили РИА Новости, что Пичугина оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за отсутствия при нем документов, подтверждающих его журналистский статус.Всего, по данным полиции, после несогласованной акции в Нижнем Новгороде 31 января были задержаны и доставлены в отделения 338 человек.Пичугин в ноябре был оштрафован судом на 300 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. Он разместил в Telegram-канале материал, в котором говорилось о предстоящей "спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью". Как позже объяснял Пичугин, он имел в виду Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь, невзирая на предупреждения властей об угрозе заражения коронавирусом в людных местах.

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210201/protesty-1595527773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия