https://ria.ru/20210201/pichugin-1595525483.html
Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции
Известного нижегородского журналиста задержали на несогласованной акции
Известный в Нижегородской области журналист Александр Пичугин задержан за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:30
2021-02-01T15:30
2021-02-01T17:53
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нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Известный в Нижегородской области журналист Александр Пичугин задержан за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее Пичугин, создатель и редактор интернет-издания "Репортер-НН", сообщил о своем задержании, опубликовав видеообращение в Facebook. "Мой репортаж о том, как проходит вторая акция протеста, закончился довольно быстро. Я уже в автозаке", - заявил он. По словам журналиста, его доставили в отдел полиции №2 Канавинского района, где задержат до понедельника, дальнейшее решение примет Нижегородский районный суд. На вопрос коллег о том, почему его задержали, хотя он является сотрудником СМИ, Пичугин ответил, что он журналист "по сути, но не по корочкам, как гендиректор не сделал себе" удостоверения.Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, Пичугин был задержан 31 января на улице Большой Покровской "за участие в несанкционированном митинге".В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции сообщили РИА Новости, что Пичугина оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за отсутствия при нем документов, подтверждающих его журналистский статус.Всего, по данным полиции, после несогласованной акции в Нижнем Новгороде 31 января были задержаны и доставлены в отделения 338 человек.Пичугин в ноябре был оштрафован судом на 300 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. Он разместил в Telegram-канале материал, в котором говорилось о предстоящей "спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью". Как позже объяснял Пичугин, он имел в виду Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь, невзирая на предупреждения властей об угрозе заражения коронавирусом в людных местах.
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
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россия, нижний новгород, нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 фев - РИА Новости.
Известный в Нижегородской области
журналист Александр Пичугин задержан за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее Пичугин, создатель и редактор интернет-издания "Репортер-НН", сообщил о своем задержании, опубликовав видеообращение в Facebook. "Мой репортаж о том, как проходит вторая акция протеста, закончился довольно быстро. Я уже в автозаке", - заявил он. По словам журналиста, его доставили в отдел полиции №2 Канавинского района, где задержат до понедельника, дальнейшее решение примет Нижегородский районный суд. На вопрос коллег о том, почему его задержали, хотя он является сотрудником СМИ, Пичугин ответил, что он журналист "по сути, но не по корочкам, как гендиректор не сделал себе" удостоверения.
Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, Пичугин был задержан 31 января на улице Большой Покровской "за участие в несанкционированном митинге".
"Мужчина… осуществлял фото и видеофиксацию событий и в нарушение закона "О средствах массовой информации" не предъявил по первому требованию редакционное удостоверение или иной документ, подтверждающий его личность и полномочия. Нарушитель был доставлен в отдел полиции № 2 управления МВД России по Нижнему Новгороду, где на него составлен протокол об административной ответственности по части 6.1. статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга - ред.)", - рассказали в пресс-службе.
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции сообщили РИА Новости, что Пичугина оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за отсутствия при нем документов, подтверждающих его журналистский статус.
"Канавинский районный суд признал Пичугина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5.1 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия) и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - сообщили в суде.
Всего, по данным полиции, после несогласованной акции в Нижнем Новгороде
31 января были задержаны и доставлены в отделения 338 человек.
Пичугин в ноябре был оштрафован судом на 300 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. Он разместил в Telegram-канале материал, в котором говорилось о предстоящей "спланированной акции по инфицированию населения смертельно опасной болезнью". Как позже объяснял Пичугин, он имел в виду Вербное воскресенье, когда люди шли в церковь, невзирая на предупреждения властей об угрозе заражения коронавирусом в людных местах.