https://ria.ru/20210201/perevorot-1595495391.html

В Госдуме призвали противоборствующие стороны в Мьянме к диалогу

В Госдуме призвали противоборствующие стороны в Мьянме к диалогу

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал крайне взрывоопасной ситуацию в Мьянме, где из-за разногласий политических сил после выборов РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:23

2021-02-01T13:23

2021-02-01T13:23

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

госдума рф

сергей железняк

янгон (город)

мьянма

оон

в мире

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал крайне взрывоопасной ситуацию в Мьянме, где из-за разногласий политических сил после выборов произошел военный переворот, и призвал противоборствующие стороны к диалогу и отказу от насилия.По мнению политика, ситуацию в Мьянме "можно квалифицировать как крайне взрывоопасную". "Сейчас самое главное – не допустить столкновений граждан с представителями силовых структур, а тем, кто оказался у власти – соблюдать законность и принципы демократии, о верности которым заявляют вооруженные силы Мьянмы", - добавил депутат.Парламентарий также отметил, что обстановка в Мьянме требует внимания и оценки со стороны правовых международных организаций, в первую очередь ООН. "Силами мировой общественности необходимо содействовать нормализации ситуации в стране, не допустить разрастания политического кризиса в гражданское противостояние. Также нельзя позволить внешним силами оказывать на общество Мьянмы деструктивное давление, которое может быть использовано для развала страны и утраты государственности. Следует способствовать мирному урегулированию кризиса на основе переговорного процесса конфликтующих политических сил. Только народ Мьянмы имеет право решать судьбу своей страны", - считает парламентарий.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией. Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны. Военные, по сообщению агентства Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/myanma-1595478510.html

https://ria.ru/20210201/perevorot-1595460608.html

янгон (город)

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, госдума рф, сергей железняк, янгон (город), мьянма, оон, в мире