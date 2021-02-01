В Госдуме призвали противоборствующие стороны в Мьянме к диалогу
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал крайне взрывоопасной ситуацию в Мьянме, где из-за разногласий политических сил после выборов произошел военный переворот, и призвал противоборствующие стороны к диалогу и отказу от насилия.
"В России с обеспокоенностью следят за событиями в Мьянме. Мы призываем противоборствующие стороны к диалогу, отказу от насилия, соблюдению прав человека и общественному спокойствию", - сказал Железняк РИА Новости в понедельник.
По мнению политика, ситуацию в Мьянме "можно квалифицировать как крайне взрывоопасную". "Сейчас самое главное – не допустить столкновений граждан с представителями силовых структур, а тем, кто оказался у власти – соблюдать законность и принципы демократии, о верности которым заявляют вооруженные силы Мьянмы", - добавил депутат.
Парламентарий также отметил, что обстановка в Мьянме требует внимания и оценки со стороны правовых международных организаций, в первую очередь ООН. "Силами мировой общественности необходимо содействовать нормализации ситуации в стране, не допустить разрастания политического кризиса в гражданское противостояние. Также нельзя позволить внешним силами оказывать на общество Мьянмы деструктивное давление, которое может быть использовано для развала страны и утраты государственности. Следует способствовать мирному урегулированию кризиса на основе переговорного процесса конфликтующих политических сил. Только народ Мьянмы имеет право решать судьбу своей страны", - считает парламентарий.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией. Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны. Военные, по сообщению агентства Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.