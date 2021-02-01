https://ria.ru/20210201/perevorot-1595426293.html

СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента

СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента

Военные, совершившие государственный переворот в Мьянме, назначили вице-президента Мьинт Шве временным президентом страны, а вся полнота государственной власти... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T05:49

2021-02-01T05:49

2021-02-01T06:03

тхин чжо

бангкок

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Военные, совершившие государственный переворот в Мьянме, назначили вице-президента Мьинт Шве временным президентом страны, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну, сообщают СМИ.По информации новостного интернет-портала Irrawaddy, организаторы переворота объясняют назначение временного президента 418 статьей конституции страны 2008 года, которой предполагается такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.Мьинт Шве уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году после отставки бывшего президента Тхин Чжо.По информации новостного агентства Синьхуа, декларация за подписью временного президента Мьинт Шве была зачитана в эфире единственного работающего в этот день телеканала "Мьявади", принадлежащего военным. В декларации говорится, что вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595424994.html

бангкок

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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