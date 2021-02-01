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СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента
Военные, совершившие государственный переворот в Мьянме, назначили вице-президента Мьинт Шве временным президентом страны, а вся полнота государственной власти... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T05:49
2021-02-01T06:03
тхин чжо
бангкок
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
мьянма
в мире
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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Военные, совершившие государственный переворот в Мьянме, назначили вице-президента Мьинт Шве временным президентом страны, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну, сообщают СМИ.По информации новостного интернет-портала Irrawaddy, организаторы переворота объясняют назначение временного президента 418 статьей конституции страны 2008 года, которой предполагается такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.Мьинт Шве уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году после отставки бывшего президента Тхин Чжо.По информации новостного агентства Синьхуа, декларация за подписью временного президента Мьинт Шве была зачитана в эфире единственного работающего в этот день телеканала "Мьявади", принадлежащего военным. В декларации говорится, что вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.
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тхин чжо, бангкок, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мьянма, в мире

СМИ: совершившие переворот в Мьянме военные назначили врио президента

05:49 01.02.2021 (обновлено: 06:03 01.02.2021)
 
© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo
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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Военные, совершившие государственный переворот в Мьянме, назначили вице-президента Мьинт Шве временным президентом страны, а вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну, сообщают СМИ.
По информации новостного интернет-портала Irrawaddy, организаторы переворота объясняют назначение временного президента 418 статьей конституции страны 2008 года, которой предполагается такое назначение в случае введения в стране чрезвычайного положения.
Мьинт Шве уже исполнял обязанности президента Мьянмы в 2018 году после отставки бывшего президента Тхин Чжо.
По информации новостного агентства Синьхуа, декларация за подписью временного президента Мьинт Шве была зачитана в эфире единственного работающего в этот день телеканала "Мьявади", принадлежащего военным. В декларации говорится, что вся полнота государственной власти передается главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну.
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