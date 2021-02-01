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"Теперь все будет иначе": зачем Байден вернул армии трансгендеров
"Теперь все будет иначе": зачем Байден вернул армии трансгендеров
Одним из первых же указов новый президент США Джо Байден отменил запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров, введенный его предшественником Дональдом... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:00
2021-02-01T08:05
россия
армия сша
министерство обороны сша
лгбт-сообщество
джо байден
сша
пентагон
безопасность
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Одним из первых же указов новый президент США Джо Байден отменил запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров, введенный его предшественником Дональдом Трампом. Теперь изменивших пол американцев наравне с другими представителями сексменьшинств снова смогут беспрепятственно ставить под ружье. Давняя историяПроблема сексуальных меньшинств возникла в американской армии относительно недавно — в последние десятилетия. Раньше этот щекотливый вопрос решали довольно просто: военнослужащих, заподозренных в гомосексуальности, как правило, без разговоров списывали на гражданку, лишая каких-либо выходных пособий и пенсий.В середине 1960-х американцам с нетрадиционной ориентацией ставили диагноз "расстройство поведения". Их категорически не допускали к военной службе. Некоторым это было только на руку. Молодые люди выдавали себя за гомосексуалистов, что, к примеру, считалось удобным способом откосить от армии во время войны во Вьетнаме.Тем не менее представителей ЛГБТ-сообщества, все же желающих надеть погоны, хватало. Серьезно задумались об отмене запрета еще в администрации Билла Клинтона. В 1993-м приняли закон "Не спрашивай, не говори", согласно которому геи могли служить, если открыто не заявляли о своих склонностях. Командованию также запретили выяснять сексуальную ориентацию подчиненных. В 2010-м, уже при Бараке Обаме, закон отменили. Связано это было с тем, что Пентагон перестал расценивать гомосексуальность как психическое расстройство. Никаких ограничений для геев и лесбиянок. Чуть позже добавили и трансгендеров, то есть тех, кто по каким-то соображениям сменил пол на противоположный.Дональд Трамп первым делом взялся за трансгендеров: в 2017-м запретил им служить в армии. В указе объяснялось, что солдатам с диагнозом "гендерная дисфория" требуется особый медицинский уход — лекарства и хирургические вмешательства, что негативно сказывается на обороноспособности страны.Уже принятых на службу трансгендеров, которых, по разным оценкам, было от полутора до шести тысяч, оставили, однако новых не брали. Это вызвало бурные дискуссии и протесты. Общественники и действующие ЛГБТ-военнослужащие обращались в суды, инициативу Трампа блокировали, и Пентагон перенес запрет на неопределенный срок. Одновременно инициировали цикл исследований, созвали экспертные комиссии и разработали методы "безболезненного" исключения трансгендеров из армии. В итоге указ вступил в силу лишь в 2019-м. Трамп тогда заявил, что решение приняли "после долгих консультаций с командованием армии и военными экспертами". "Правительство США не будет принимать на службу в армию лиц-транссексуалов ни на одну должность, — говорил президент. — Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть обременена огромными медицинскими расходами и неразберихой, неизбежными с транссексуалами на военной службе".Политические игрыОднако после избрания президентом США Джо Байдена армейская жизнь меньшинств, в том числе и трансгендеров, налаживается. Запрет Трампа действовал менее года — новый глава Белого дома на днях подписал исполнительный указ, по которому "любой американец, годный к службе в Вооруженных силах США, имеет право на это".В Вашингтоне считают, что половая принадлежность не должна препятствовать военной службе, поскольку сила Америки заключается в многообразии. По мнению ведущего эксперта Центра военно-политических исследований Виталия Каберника, решение Байдена — преимущественно имиджевый ход."Попытки заигрывания с электоратом тут вторичны, — сказал он в беседе с РИА Новости. — Воспользуются новыми возможностями очень немногие и преимущественно не с целью проявить патриотизм — хотя преподноситься это, конечно, будет именно так, — а в качестве социальных лифтов, предоставляемых армией США: дотаций на высшее образования или преимуществ в государственной карьере".Эксперт отметил, что электорат Байдена состоит в основном не из тех, кто выступает за гендерную инклюзивность и права ЛГБТ, а из голосующих против Трампа, поэтому вряд ли новый указ сильно повысит популярность нового президента."Столь радикальные шаги особой поддержки не вызовут, но и едва ли заставят отвернуться от него, — убежден Каберник. — Тут важнее медийный эффект и громкие слова о равенстве, электоральные риски минимальны. Радикальных консерваторов среди избирателей Байдена и так немного".Согласно последним исследованиями американских аналитиков, сейчас на действительной службе и в запасе числится порядка десяти тысяч военнослужащих-трансгендеров.При этом они оказывают минимальное влияние на боеготовность и сплоченность подразделений. Бюджету трансгендеры обходятся не намного дороже, даже с учетом того, что им необходимы определенные медикаменты и хирургические операции, которыми их обязано обеспечивать государство.Стыдно признатьсяРуководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин, в свою очередь, считает, что с военной точки зрения допуск трансгендеров к службе — абсолютно неоправданный шаг, порождающий множество проблем. "Прежде всего речь о неуставных отношениях, — объясняет эксперт. — Военнослужащие обоих полов часто жаловались на сексуальное насилие. Чем больше в войсках трансгендеров и гомосексуалов, тем вероятнее такие инциденты".Командование Вооруженных сил США, напомнил Мигалин, не раз уличали в попытках выдать убийства на почве неуставных отношений за военные потери. В частности, военнослужащих в горячих точках насиловали, а затем убивали их же сослуживцы. И все списывали на противника. "Трансгендера наверняка будут притеснять, — рассуждает Мигалин. — При этом важно понимать, что когда мужчина или женщина меняет пол, он/она принимает гормональные препараты. Это зачастую приводит к выпадению волос, зубов, другим проблемам со здоровьем, но самое главное — к расшатыванию психики. В один прекрасный момент лицо неопределенного пола, после очередной ссоры с другими военными и испытывая гормональный стресс, просто перестреляет сослуживцев. Или покончит с собой".Кроме того, эксперт поставил под сомнение эффективность укомплектованных трансгендерами подразделений в реальном бою, где особенно важна слаженность действий и взаимопомощь. "Вряд ли захочется помогать тому, кто тебя постоянно притесняет, или, напротив, координировать себя с тем, кого не считаешь нормальным человеком", — говорит Мигалин.Не исключено, что по этим и другим причинам многие представители ЛГБТ-сообщества в армии США до сих пор скрывают свои особенности. Зачастую их товарищи по оружию вообще не догадываются, что мужчина в военной форме, живущий с ними долгое время в одной казарме, при рождении был женщиной.Некоторые трансгендеры и гомосексуалисты раскрывали себя лишь после увольнения в запас, через десятки лет, приняв участие в крупных военных конфликтах — в Афганистане, Ираке или Персидском заливе.
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россия, армия сша, министерство обороны сша, лгбт-сообщество, джо байден, сша, пентагон, безопасность, в мире

"Теперь все будет иначе": зачем Байден вернул армии трансгендеров

08:00 01.02.2021 (обновлено: 08:05 01.02.2021)
 
© AP Photo / dpa/Nicolas ArmerВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / dpa/Nicolas Armer
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Одним из первых же указов новый президент США Джо Байден отменил запрет на службу в Вооруженных силах трансгендеров, введенный его предшественником Дональдом Трампом. Теперь изменивших пол американцев наравне с другими представителями сексменьшинств снова смогут беспрепятственно ставить под ружье.

Давняя история

Проблема сексуальных меньшинств возникла в американской армии относительно недавно — в последние десятилетия. Раньше этот щекотливый вопрос решали довольно просто: военнослужащих, заподозренных в гомосексуальности, как правило, без разговоров списывали на гражданку, лишая каких-либо выходных пособий и пенсий.
В середине 1960-х американцам с нетрадиционной ориентацией ставили диагноз "расстройство поведения". Их категорически не допускали к военной службе. Некоторым это было только на руку. Молодые люди выдавали себя за гомосексуалистов, что, к примеру, считалось удобным способом откосить от армии во время войны во Вьетнаме.
Тем не менее представителей ЛГБТ-сообщества, все же желающих надеть погоны, хватало. Серьезно задумались об отмене запрета еще в администрации Билла Клинтона. В 1993-м приняли закон "Не спрашивай, не говори", согласно которому геи могли служить, если открыто не заявляли о своих склонностях. Командованию также запретили выяснять сексуальную ориентацию подчиненных.
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В 2010-м, уже при Бараке Обаме, закон отменили. Связано это было с тем, что Пентагон перестал расценивать гомосексуальность как психическое расстройство. Никаких ограничений для геев и лесбиянок. Чуть позже добавили и трансгендеров, то есть тех, кто по каким-то соображениям сменил пол на противоположный.
Дональд Трамп первым делом взялся за трансгендеров: в 2017-м запретил им служить в армии. В указе объяснялось, что солдатам с диагнозом "гендерная дисфория" требуется особый медицинский уход — лекарства и хирургические вмешательства, что негативно сказывается на обороноспособности страны.
© AP Photo / Matthias SchraderВоеннослужащая-трансгендер капитан Дженнифер Симс во время интервью. 29 августа 2017
Военнослужащая-трансгендер капитан Дженнифер Симс во время интервью. 29 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Matthias Schrader
Военнослужащая-трансгендер капитан Дженнифер Симс во время интервью. 29 августа 2017
Уже принятых на службу трансгендеров, которых, по разным оценкам, было от полутора до шести тысяч, оставили, однако новых не брали. Это вызвало бурные дискуссии и протесты. Общественники и действующие ЛГБТ-военнослужащие обращались в суды, инициативу Трампа блокировали, и Пентагон перенес запрет на неопределенный срок.
Одновременно инициировали цикл исследований, созвали экспертные комиссии и разработали методы "безболезненного" исключения трансгендеров из армии. В итоге указ вступил в силу лишь в 2019-м. Трамп тогда заявил, что решение приняли "после долгих консультаций с командованием армии и военными экспертами".
"Правительство США не будет принимать на службу в армию лиц-транссексуалов ни на одну должность, — говорил президент. — Наша армия должна быть сосредоточена на сокрушительных победах и не может быть обременена огромными медицинскими расходами и неразберихой, неизбежными с транссексуалами на военной службе".
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов

Политические игры

Однако после избрания президентом США Джо Байдена армейская жизнь меньшинств, в том числе и трансгендеров, налаживается. Запрет Трампа действовал менее года — новый глава Белого дома на днях подписал исполнительный указ, по которому "любой американец, годный к службе в Вооруженных силах США, имеет право на это".
В Вашингтоне считают, что половая принадлежность не должна препятствовать военной службе, поскольку сила Америки заключается в многообразии. По мнению ведущего эксперта Центра военно-политических исследований Виталия Каберника, решение Байдена — преимущественно имиджевый ход.
"Попытки заигрывания с электоратом тут вторичны, — сказал он в беседе с РИА Новости. — Воспользуются новыми возможностями очень немногие и преимущественно не с целью проявить патриотизм — хотя преподноситься это, конечно, будет именно так, — а в качестве социальных лифтов, предоставляемых армией США: дотаций на высшее образования или преимуществ в государственной карьере".
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Эксперт отметил, что электорат Байдена состоит в основном не из тех, кто выступает за гендерную инклюзивность и права ЛГБТ, а из голосующих против Трампа, поэтому вряд ли новый указ сильно повысит популярность нового президента.
"Столь радикальные шаги особой поддержки не вызовут, но и едва ли заставят отвернуться от него, — убежден Каберник. — Тут важнее медийный эффект и громкие слова о равенстве, электоральные риски минимальны. Радикальных консерваторов среди избирателей Байдена и так немного".
© AP Photo / Jacquelyn Martin Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017
Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Акция в поддержку американских трансгендеров, находящихся на военной службе. 26 июля 2017
Согласно последним исследованиями американских аналитиков, сейчас на действительной службе и в запасе числится порядка десяти тысяч военнослужащих-трансгендеров.
При этом они оказывают минимальное влияние на боеготовность и сплоченность подразделений. Бюджету трансгендеры обходятся не намного дороже, даже с учетом того, что им необходимы определенные медикаменты и хирургические операции, которыми их обязано обеспечивать государство.
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017
Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
CC BY-SA 2.0 / U.S. Army photo/ Stephen Standifird / Hurry Up!
Уорлд-сержант армии США тренирует новобранца во время учений в Форте Леонард Вуд, штат Миссури, США. 31 января 2017

Стыдно признаться

Руководитель Военно-технического общества Алексей Мигалин, в свою очередь, считает, что с военной точки зрения допуск трансгендеров к службе — абсолютно неоправданный шаг, порождающий множество проблем.
"Прежде всего речь о неуставных отношениях, — объясняет эксперт. — Военнослужащие обоих полов часто жаловались на сексуальное насилие. Чем больше в войсках трансгендеров и гомосексуалов, тем вероятнее такие инциденты".
Командование Вооруженных сил США, напомнил Мигалин, не раз уличали в попытках выдать убийства на почве неуставных отношений за военные потери. В частности, военнослужащих в горячих точках насиловали, а затем убивали их же сослуживцы. И все списывали на противника.
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"Трансгендера наверняка будут притеснять, — рассуждает Мигалин. — При этом важно понимать, что когда мужчина или женщина меняет пол, он/она принимает гормональные препараты. Это зачастую приводит к выпадению волос, зубов, другим проблемам со здоровьем, но самое главное — к расшатыванию психики. В один прекрасный момент лицо неопределенного пола, после очередной ссоры с другими военными и испытывая гормональный стресс, просто перестреляет сослуживцев. Или покончит с собой".
Кроме того, эксперт поставил под сомнение эффективность укомплектованных трансгендерами подразделений в реальном бою, где особенно важна слаженность действий и взаимопомощь. "Вряд ли захочется помогать тому, кто тебя постоянно притесняет, или, напротив, координировать себя с тем, кого не считаешь нормальным человеком", — говорит Мигалин.
© AP Photo / Shakh AivazovСолдаты армии США на учениях в Европе
Солдаты армии США на учениях в Европе - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Shakh Aivazov
Солдаты армии США на учениях в Европе
Не исключено, что по этим и другим причинам многие представители ЛГБТ-сообщества в армии США до сих пор скрывают свои особенности. Зачастую их товарищи по оружию вообще не догадываются, что мужчина в военной форме, живущий с ними долгое время в одной казарме, при рождении был женщиной.
Некоторые трансгендеры и гомосексуалисты раскрывали себя лишь после увольнения в запас, через десятки лет, приняв участие в крупных военных конфликтах — в Афганистане, Ираке или Персидском заливе.
© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Шинданде, Афганистан
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Hoshang Hashimi
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
 
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