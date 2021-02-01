https://ria.ru/20210201/pensiya-1595587153.html
Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T21:34
2021-02-01T21:34
2021-02-01T21:34
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены.Ранее президент поручил правительству до 1 февраля представить предложения.Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию президента.В понедельник Министерство труда и социальной защиты РФ отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.
https://ria.ru/20210121/pensii-1594063487.html
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