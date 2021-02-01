https://ria.ru/20210201/pensiya-1595587153.html

Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:34

2021-02-01T21:34

2021-02-01T21:34

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Правительство России сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, предложения по этой теме подготовлены.Ранее президент поручил правительству до 1 февраля представить предложения.Отмечается, что доклад в установленном порядке передан в администрацию президента.В понедельник Министерство труда и социальной защиты РФ отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

https://ria.ru/20210121/pensii-1594063487.html

https://ria.ru/20210121/pensii-1594068877.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество