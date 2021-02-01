https://ria.ru/20210201/pensiya-1595571432.html
Минтруд подготовил меры по индексации пенсий работающим пенсионерам
Минтруд подготовил меры по индексации пенсий работающим пенсионерам
Министерство труда и социальной защиты России отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-01T19:04
2021-02-01T19:04
2021-02-02T06:06
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
общество
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
https://ria.ru/20210128/pensiya-1594930708.html
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, общество