https://ria.ru/20210201/pensiya-1595571432.html

Минтруд подготовил меры по индексации пенсий работающим пенсионерам

Минтруд подготовил меры по индексации пенсий работающим пенсионерам

Министерство труда и социальной защиты России отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-01T19:04

2021-02-01T19:04

2021-02-02T06:06

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

общество

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России отправило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20210128/pensiya-1594930708.html

россия

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2021

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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, общество