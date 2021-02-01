Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
15:25 01.02.2021 (обновлено: 16:02 01.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации и отметил, что РПЦ и ее предстоятель делают все, чтобы люди "в такое непростое время имели веру, надежду".
"Ваше святейшество, сегодня годовщина вашей интронизации, от всей души вас поздравляю с этим светлым праздником. Время сейчас непростое, вы, Русская православная церковь делаете все, чтобы люди в такое непростое время имели веру, надежду, и конечно же, утверждаете высшие ценности, такие как любовь, милосердие, сострадание", - сказал Мишустин.
Он также отметил роль патриарха и РПЦ в вопросе восстановления исторических памятников культуры.
Мишустин вручил главе РПЦ букет белых роз и пожелал здоровья, удачи и долголетия.