https://ria.ru/20210201/patriarkh-1595524112.html

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации и отметил, что РПЦ и ее... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:25

2021-02-01T15:25

2021-02-01T16:02

новости - религия и мировоззрение

россия

михаил мишустин

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации и отметил, что РПЦ и ее предстоятель делают все, чтобы люди "в такое непростое время имели веру, надежду".Он также отметил роль патриарха и РПЦ в вопросе восстановления исторических памятников культуры.Мишустин вручил главе РПЦ букет белых роз и пожелал здоровья, удачи и долголетия.

https://ria.ru/20210201/lukashenko-1595491013.html

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новости - религия и мировоззрение, россия, михаил мишустин, русская православная церковь