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Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации и отметил, что РПЦ и ее... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:25
2021-02-01T16:02
новости - религия и мировоззрение
россия
михаил мишустин
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации и отметил, что РПЦ и ее предстоятель делают все, чтобы люди "в такое непростое время имели веру, надежду".Он также отметил роль патриарха и РПЦ в вопросе восстановления исторических памятников культуры.Мишустин вручил главе РПЦ букет белых роз и пожелал здоровья, удачи и долголетия.
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новости - религия и мировоззрение, россия, михаил мишустин, русская православная церковь

Мишустин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

15:25 01.02.2021 (обновлено: 16:02 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и патриарх Московского и всея Руси Кирилл во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с двенадцатой годовщиной интронизации и отметил, что РПЦ и ее предстоятель делают все, чтобы люди "в такое непростое время имели веру, надежду".
"Ваше святейшество, сегодня годовщина вашей интронизации, от всей души вас поздравляю с этим светлым праздником. Время сейчас непростое, вы, Русская православная церковь делаете все, чтобы люди в такое непростое время имели веру, надежду, и конечно же, утверждаете высшие ценности, такие как любовь, милосердие, сострадание", - сказал Мишустин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 13:00Религия и мировоззрение
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Он также отметил роль патриарха и РПЦ в вопросе восстановления исторических памятников культуры.
Мишустин вручил главе РПЦ букет белых роз и пожелал здоровья, удачи и долголетия.
 
Новости - Религия и мировоззрениеРоссияМихаил МишустинРусская православная церковь
 
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