https://ria.ru/20210201/patriarkh-1595487005.html

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:44

2021-02-01T12:44

2021-02-01T13:28

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россия

русская православная церковь

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался настроением."Благодарю вас сердечно. Очень рад вас видеть. Я в добром здравии", - ответил патриарх.Президент поинтересовался: "Как настроение?".

https://ria.ru/20201224/rusifikatsiya-1590779114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин подарил букет роз патриарху Кириллу Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался настроением. 2021-02-01T12:44 true PT0M25S

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новости - религия и мировоззрение, россия, русская православная церковь, владимир путин, общество