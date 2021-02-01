https://ria.ru/20210201/patriarkh-1595487005.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:44
2021-02-01T12:44
2021-02-01T13:28
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался настроением."Благодарю вас сердечно. Очень рад вас видеть. Я в добром здравии", - ответил патриарх.Президент поинтересовался: "Как настроение?".
https://ria.ru/20201224/rusifikatsiya-1590779114.html
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Путин подарил букет роз патриарху Кириллу
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался настроением.
2021-02-01T12:44
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новости - религия и мировоззрение, россия, русская православная церковь, владимир путин, общество