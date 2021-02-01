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Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:44
2021-02-01T13:28
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русская православная церковь
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался настроением."Благодарю вас сердечно. Очень рад вас видеть. Я в добром здравии", - ответил патриарх.Президент поинтересовался: "Как настроение?".
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353
60
Путин подарил букет роз патриарху Кириллу
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался настроением.
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новости - религия и мировоззрение, россия, русская православная церковь, владимир путин, общество

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

12:44 01.02.2021 (обновлено: 13:28 01.02.2021)
 
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом, поздравил его с двенадцатой годовщиной интронизации и поинтересовался настроением.
"Ваше святейшество, добрый день. Хочу поздравить вас с днем интронизации", - сказал Путин, протянув большой букет белых роз.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:22Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл поручил заняться "разумной русификацией" текстов обрядов
"Благодарю вас сердечно. Очень рад вас видеть. Я в добром здравии", - ответил патриарх.
Президент поинтересовался: "Как настроение?".
"Хорошее", - ответил Кирилл.
 
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