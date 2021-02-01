https://ria.ru/20210201/patriarkh-1595471338.html

Патриарх Кирилл отмечает 12-ю годовщину интронизации

Патриарх Кирилл отмечает 12-ю годовщину интронизации

Русская православная церковь в понедельник, 1 февраля, отмечает 12-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T11:54

2021-02-01T11:54

2021-02-01T11:54

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник, 1 февраля, отмечает 12-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол.По информации пресс-службы предстоятеля, в этот день патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.День интронизации первоиерарха РПЦ по традиции ежегодно отмечается Русской православной церковью как большой праздник. После праздничной литургии, в которой обычно принимают участие многочисленные архиереи и священнослужители, проходит церемония поздравления первосвятителя, во время которой обычно говорится и об итогах развития церковной жизни с момента его вступления на престол, и о будущем.В этом году в связи с пандемией коронавируса число участников праздничных церковных мероприятий будет ограничено."Интронизация, или настолование, - это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в одежды согласно сану и "посаждением" его двумя старейшими иерархами на патриарший трон в алтаре кафедрального собора", - пояснили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.Биография патриархаПатриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника.В старших классах он совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции. В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую духовную академию.В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем отдела внешних церковных связей и постоянным членом Синода по должности. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.На экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Алексия II митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран местоблюстителем патриаршего престола.Поместный собор 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на патриарший престол.

https://ria.ru/20210116/patriarkh-1593345057.html

https://ria.ru/20201120/patriarkh--1585515032.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь