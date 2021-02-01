https://ria.ru/20210201/pasport-1595474768.html

Роскачество рассказало о мошеннических схемах с "ковидными паспортами"

Роскачество рассказало о мошеннических схемах с "ковидными паспортами"

Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:08

2021-02-01T12:08

2021-02-01T12:19

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации.Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что "ковидные паспорта" в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах."Еще один вариант: от пользователя просят его логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы "добавить" в него "ковидный паспорт". В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя",- предупреждают в Роскачестве.Эксперты организации рекомендуют следить только за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава, но ни в коем случае не верить слухам и непроверенным данным.Он также обратил внимание, что такие переводы крайне редко возвращаются, так как банк считает их обычным переводом одного физлица другому физлицу. Роскачество предостерегает от приобретения через интернет вакцин, справок об отсутствии COVID или того, что выдают за "ковидные паспорта". "В лучшем случае - это потеря денег, в худшем - уголовная ответственность", - указывают эксперты.Крайне важно не передавать никому свои персональные и платежные данные, а также не поддаваться панике. "Думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на "горячую" тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике", - заключают в Роскачестве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/pasporta-1594582722.html

https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html

https://ria.ru/20210124/pasport-1594328242.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, роскачество, технологии, общество