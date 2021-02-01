Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210201/pasport-1595474768.html
Роскачество рассказало о мошеннических схемах с "ковидными паспортами"
Роскачество рассказало о мошеннических схемах с "ковидными паспортами"
Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:08
2021-02-01T12:19
туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
роскачество
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595445604_0:448:2845:2048_1920x0_80_0_0_2abebba91f98d5773ec9f4964b20bffc.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации.Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что "ковидные паспорта" в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах."Еще один вариант: от пользователя просят его логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы "добавить" в него "ковидный паспорт". В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя",- предупреждают в Роскачестве.Эксперты организации рекомендуют следить только за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава, но ни в коем случае не верить слухам и непроверенным данным.Он также обратил внимание, что такие переводы крайне редко возвращаются, так как банк считает их обычным переводом одного физлица другому физлицу. Роскачество предостерегает от приобретения через интернет вакцин, справок об отсутствии COVID или того, что выдают за "ковидные паспорта". "В лучшем случае - это потеря денег, в худшем - уголовная ответственность", - указывают эксперты.Крайне важно не передавать никому свои персональные и платежные данные, а также не поддаваться панике. "Думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на "горячую" тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике", - заключают в Роскачестве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/pasporta-1594582722.html
https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html
https://ria.ru/20210124/pasport-1594328242.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595445604_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_29793a62b1125b415a0dcf06469f9571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирус в россии, роскачество, технологии, общество

Роскачество рассказало о мошеннических схемах с "ковидными паспортами"

12:08 01.02.2021 (обновлено: 12:19 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажир в автобусе в Красноярске
Пассажир в автобусе в Красноярске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Роскачество рассказало, как избежать мошеннических схем со справками о пройденной вакцинации от COVID-19, говорится в материалах организации.
Одна из схем, используемых мошенниками, заключается в том, что они убеждают жертву в том, что "ковидные паспорта" в скором времени будут обязательными, иначе граждане будут ограничены в правах.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 09:50Распространение коронавируса
В Удмуртии не будут вводить "ковидные паспорта"
"На самом деле официально до сих пор не решено, будет ли введен такой документ", - сообщают эксперты. А гражданин, купив такой "документ", не получит ничего или только липовую "корочку", стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана.
"Еще один вариант: от пользователя просят его логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы "добавить" в него "ковидный паспорт". В итоге персональные данные пользователя оказываются скомпрометированы и могут быть использованы на усмотрение похитителя",- предупреждают в Роскачестве.
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 15:55Распространение коронавируса
Эксперт объяснил, почему ковидный паспорт не будет медицинским документом
Эксперты организации рекомендуют следить только за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава, но ни в коем случае не верить слухам и непроверенным данным.
"Ковидное мошенничество" особенно часто обнаруживается в соцсетях в виде сообщений и рекламы, при запросах в поисковике на тему COVID, в виде спама. Относитесь с недоверием ко всем подобным сообщениям, перепроверяйте информацию и не переводите деньги за сомнительные услуги в виде создания справок и "ковидных паспортов" физлица", - приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Ильи Лоевского.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 00:45Распространение коронавируса
Голикова объяснила, почему не получится ввести единый "ковидный паспорт"
Он также обратил внимание, что такие переводы крайне редко возвращаются, так как банк считает их обычным переводом одного физлица другому физлицу. Роскачество предостерегает от приобретения через интернет вакцин, справок об отсутствии COVID или того, что выдают за "ковидные паспорта". "В лучшем случае - это потеря денег, в худшем - уголовная ответственность", - указывают эксперты.
Крайне важно не передавать никому свои персональные и платежные данные, а также не поддаваться панике. "Думайте перед тем, как перейти по подозрительной ссылке или совершить покупку в интернете, особенно на "горячую" тему вроде COVID. Помните, что в интернете огромное количество мошенников наживаются на информационной неосведомленности граждан и панике", - заключают в Роскачестве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииРоскачествоТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния