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В Подмосковье один человек погиб при жесткой посадке параплана
В Подмосковье один человек погиб при жесткой посадке параплана
Один человек погиб при жесткой посадке параплана в Сергиевопосадском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:46
2021-02-01T17:46
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один человек погиб при жесткой посадке параплана в Сергиевопосадском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В результате жесткой посадки параплана пострадал один человек, позже он скончался в карете скорой помощи", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, жесткая посадка параплана произошла возле дома N47 в деревне Федоровское. К ликвидации последствий происшествия привлекались 11 человек и четыре единицы техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье один человек погиб при жесткой посадке параплана

17:46 01.02.2021
 
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© РИА Новости / Алекс Аминев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один человек погиб при жесткой посадке параплана в Сергиевопосадском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате жесткой посадки параплана пострадал один человек, позже он скончался в карете скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, жесткая посадка параплана произошла возле дома N47 в деревне Федоровское. К ликвидации последствий происшествия привлекались 11 человек и четыре единицы техники.
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