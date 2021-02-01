https://ria.ru/20210201/paraplan-1595555298.html

В Подмосковье один человек погиб при жесткой посадке параплана

В Подмосковье один человек погиб при жесткой посадке параплана

Один человек погиб при жесткой посадке параплана в Сергиевопосадском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:46

2021-02-01T17:46

2021-02-01T17:46

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Один человек погиб при жесткой посадке параплана в Сергиевопосадском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."В результате жесткой посадки параплана пострадал один человек, позже он скончался в карете скорой помощи", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, жесткая посадка параплана произошла возле дома N47 в деревне Федоровское. К ликвидации последствий происшествия привлекались 11 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20210128/ekskavator-1594889144.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия